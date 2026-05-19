Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Kuba varovala USA pred krvavým kúpeľom potom, ako médiá informovali o dodávke útočných dronov z Ruska a Iránu
Podľa kubánskeho prezidenta ostrov „nepredstavuje hrozbu" pre USA ani pre iné krajiny, ale má „absolútne a legitímne právo brániť sa proti vojenskej agresii".
19.5.2026 (SITA.sk) - Podľa kubánskeho prezidenta ostrov „nepredstavuje hrozbu“ pre USA ani pre iné krajiny, ale má „absolútne a legitímne právo brániť sa proti vojenskej agresii“.
Kubánsky prezident Miguel Díaz‑Canel v pondelok varoval, že prípadný americký útok na komunistický ostrov by vyvolal „krvavý kúpeľ s nevyčísliteľnými následkami“.
Kubánske varovanie prišlo deň potom, ako americký spravodajský portál Axios s odvolaním sa na americké tajné služby informoval, že Kuba získala z Ruska a Iránu viac než 300 vojenských dronov a zvažuje ich použitie proti americkým cieľom. Podľa medializovaných informácií Havana zvažovala útoky na vojenskú základňu Guantánamo, americké vojenské plavidlá či dokonca Floridu.
EXCLUSIVE: Cuba has acquired more than 300 military drones and recently began discussing plans to use them to attack U.S assets, according to classified intelligence shared with Axios.
The intelligence could become a pretext for U.S. military action.https://t.co/Ybrcce7CSx
— Axios (@axios) May 17, 2026
Díaz‑Canel na platforme X zopakoval, že Kuba pre USA ani pre iné krajiny „nepredstavuje hrozbu“, ale má „absolútne a legitímne právo brániť sa proti vojenskej agresii“. K údajnému hromadeniu útočných dronov sa priamo nevyjadril.
Podobne rázny tón zvolil aj kubánsky veľvyslanec pri OSN Ernesto Soberón Guzmán. „Ak by sa niekto pokúsil napadnúť Kubu, Kuba sa bude brániť, o tom niet pochýb,“ povedal pre agentúru AFP. Pripomenul neúspešnú inváziu USA v 60. rokoch a dodal, že „vôľa kubánskeho ľudu sa nezmenila“.
Washington medzitým oznámil nové sankcie voči kubánskej spravodajskej službe a deviatim vládnym a straníckym predstaviteľom vrátane ministrov komunikácií, energetiky a spravodlivosti a troch generálov.
Zdroj: SITA.sk - Kuba varovala USA pred krvavým kúpeľom potom, ako médiá informovali o dodávke útočných dronov z Ruska a Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
