Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gertrúda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. mája 2026

Kuba varovala USA pred krvavým kúpeľom potom, ako médiá informovali o dodávke útočných dronov z Ruska a Iránu


Tagy: americko-kubánske vzťahy Iránske drony Kubánsky prezident Kubánsky režim ruské drony

Podľa kubánskeho prezidenta ostrov „nepredstavuje hrozbu“ pre USA ani pre iné krajiny, ale má „absolútne a legitímne právo brániť sa proti vojenskej agresii“.



Zdieľať
cuba_president_86018 479bc2b83b4446ed95103a2fa9a0cc98 676x451 19.5.2026 (SITA.sk) - Podľa kubánskeho prezidenta ostrov „nepredstavuje hrozbu“ pre USA ani pre iné krajiny, ale má „absolútne a legitímne právo brániť sa proti vojenskej agresii“.


Kubánsky prezident Miguel Díaz‑Canel v pondelok varoval, že prípadný americký útok na komunistický ostrov by vyvolal „krvavý kúpeľ s nevyčísliteľnými následkami“.

Kubánske varovanie prišlo deň potom, ako americký spravodajský portál Axios s odvolaním sa na americké tajné služby informoval, že Kuba získala z Ruska a Iránu viac než 300 vojenských dronov a zvažuje ich použitie proti americkým cieľom. Podľa medializovaných informácií Havana zvažovala útoky na vojenskú základňu Guantánamo, americké vojenské plavidlá či dokonca Floridu.

Díaz‑Canel na platforme X zopakoval, že Kuba pre USA ani pre iné krajiny „nepredstavuje hrozbu“, ale má „absolútne a legitímne právo brániť sa proti vojenskej agresii“. K údajnému hromadeniu útočných dronov sa priamo nevyjadril.

Podobne rázny tón zvolil aj kubánsky veľvyslanec pri OSN Ernesto Soberón Guzmán. „Ak by sa niekto pokúsil napadnúť Kubu, Kuba sa bude brániť, o tom niet pochýb,“ povedal pre agentúru AFP. Pripomenul neúspešnú inváziu USA v 60. rokoch a dodal, že „vôľa kubánskeho ľudu sa nezmenila“.

Washington medzitým oznámil nové sankcie voči kubánskej spravodajskej službe a deviatim vládnym a straníckym predstaviteľom vrátane ministrov komunikácií, energetiky a spravodlivosti a troch generálov.


Zdroj: SITA.sk - Kuba varovala USA pred krvavým kúpeľom potom, ako médiá informovali o dodávke útočných dronov z Ruska a Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kubánske vzťahy Iránske drony Kubánsky prezident Kubánsky režim ruské drony
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Leto s miešanými drinkami ako od barmana kedykoľvek dostanete chuť. Stock prináša nové trendové varianty koktailov v plechovke
<< predchádzajúci článok
USA pre epidémiu eboly v Kongu zaviedli sprísnené kontroly na letiskách. Vírus sa potvrdil u jedného Američana

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 