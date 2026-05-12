 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Tlačové správy

Nový závod v Rimavskej Sobote podporí prechod Európy na ekologickejšie vykurovanie a chladenie


Tagy: Energie PR Tepelné čerpadlá

zavod reflexgroup v rimavskej sobote 676x463 12.5.2026 (SITA.sk) - Kúrenie a chladenie zostávajú jednou z najväčších energetických výziev v Európe.


Medzinárodná energetická agentúra uvádza, že tepelné čerpadlá by mohli v roku 2030 znížiť celosvetové emisie CO2 najmenej o 500 miliónov ton, čo zodpovedá súčasným ročným emisiám všetkých automobilov v Európe. Agentúra zároveň konštatuje, že nahradenie kotlov na fosílne palivá vysokoúčinnými tepelnými čerpadlami môže znížiť spotrebu energie až o 75 %. Slovensko sa stane súčasťou transformácie Európy vďaka závodu reflexGroup v Rimavskej Sobote, ktorý patrí do skupiny Winkelmann Group.

Skupina Winkelmann prostredníctvom svojej kľúčovej obchodnej jednotky reflexGroup zdôrazňuje význam svojho nového závodu v Rimavskej Sobote ako dôležitého článku európskej energetickej transformácie. Nejde len o priemyselnú investíciu – závod je konkrétnym dôkazom, že prechod na čistejšie a efektívnejšie využívanie energie vytvára nové príležitosti pre regióny, prináša pracovné miesta a podporuje ich dlhodobý rozvoj.

V roku 2023 tvorilo kúrenie a ohrev vody 77,6 % konečnej spotreby energie v priemerných domácnostiach EÚ a budovy sú zodpovedné za približne jednu tretinu emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou v EÚ. Tepelné čerpadlá, aké bude vyrábať závod v Rimavskej Sobote, patria medzi kľúčové riešenia, ktoré pomáhajú Európe znižovať emisie a zlepšovať energetickú účinnosť. Podľa Európskej komisie sú približne trikrát až päťkrát účinnejšie ako plynové kotly.

"Klimatické ciele sa stanú skutočnosťou len vtedy, ak sú prepojené s každodennými rozhodnutiami, investíciami a priemyselnými aktivitami," povedal Christian Knechtel, generálny riaditeľ skupiny Winkelmann. "Náš nový závod v Rimavskej Sobote dokazuje, že priemysel môže byť súčasťou riešenia. Budujeme kapacity na výrobu produktov, ktoré podporujú ekologickejšie vykurovanie a chladenie, a zároveň vytvárame dlhodobú hodnotu pre región aj pre budúcnosť európskeho priemyslu."

Závod reflexGroup v Rimavskej Sobote predstavuje tiež významnú investíciu do budúcnosti regiónu. V najbližších rokoch by mal tento závod zamestnávať až 450 ľudí. Jeho slávnostné otvorenie je naplánované na 17. júna 2026. Vyrábať bude zásobníky teplej vody používané v systémoch vykurovania a chladenia, vrátane riešení prepojených s tepelnými čerpadlami. Keďže domácnosti a budovy v celej Európe prechádzajú na ekologickejšie vykurovanie, tieto technológie sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou každodenného života.

Sandra Bell, generálna riaditeľka spoločnosti reflexGroup, dodáva, že tento moderný a inovatívny závod priamo zapadá do dlhodobého smerovania spoločnosti. "Energetická transformácia nie je abstraktná téma. Ide o to, ako ľudia vykurujú svoje domovy, koľko energie spotrebúvajú a ako môžeme tieto systémy v priebehu času urobiť udržateľnejšími. Nový závod v Rimavskej Sobote nám pomôže uspokojiť rastúci dopyt po riešeniach v oblasti ohrevu vody, vykurovania a chladenia, ktoré sú súčasťou tejto zmeny. Zároveň prinesie do Rimavskej Soboty pracovné miesta, know-how a dlhodobú priemyselnú hodnotu. To je dobré pre zákazníkov, dobré pre komunity a dobré pre klimatické ambície Európy."

Očakáva sa, že dopyt po ekologickejších riešeniach v oblasti vykurovania a chladenia zostane v nasledujúcich rokoch naďalej silný. Závod v Rimavskej Sobote spája priemyselné know-how, regionálny rozvoj a produkty, ktoré môžu podporiť ekologickejšie vykurovanie v domácnostiach a budovách po celej Európe.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nový závod v Rimavskej Sobote podporí prechod Európy na ekologickejšie vykurovanie a chladenie © SITA Všetky práva vyhradené.

