Kyberútok na kataster zasiahol aj do činnosti košického magistrátu a mestských častí, služby pre Košičanov sú obmedzené

Problémy majú aj mestké časti

Nevybavia si ani nové rezidentné karty

Daňové priznania riadne preberajú

11.1.2025 (SITA.sk) - Kyberútok na kataster má dopad aj na služby pre Košičanov. Ako ale informovalo mesto Košice, usiluje sa v čo najväčšej možnej miere vyhovieť občanom i firmám pri vybavovaní ich žiadostí, a to vďaka dátam, ktoré má riadne archivované.Verejnosť upozornilo, že v súčasnosti nie je možné vybaviť niektoré úradné záležitosti, ktoré sú prepojené na kataster. Varuje, že ak by bol výpadok dlhodobý, mohol by paralyzovať rozhodovaciu činnosť mesta.„Viaceré referáty a oddelenie majú problémy predovšetkým s aktuálnym výpisom listov vlastníctva a s overovaním si vlastníctva nehnuteľnosti. Mesto Košice upozorňuje, že problém nevznikol na strane mesta, pričom sa snaží na odstránení problému aktívne spolupracovať so štátom a príslušnými rezortmi, dodávateľmi elektronických systémov a ďalšími samosprávami, ktoré sú združené v Únii miest Slovenska," uvádza mesto Košice.Dopady zisťuje aj u mestských častí, ktoré tiež hlásia problémy. Na miestnych úradoch MČ verejnosť v dôsledku výpadku nevie napríklad odhlásiť či prihlásiť trvalý pobyt, či riešiť podnety týkajúce sa občianskeho spolunažívania.Výpadok zasiahol najmä rozhodovaciu činnosť Stavebného a Špeciálneho stavebného úradu. Pracovníci sú nútení overovať a zakladať do spisov vytlačené aktuálne listy vlastníctva i kópie katastrálnej mapy. Problém sa dotýka napríklad stavebných povolení či kolaudačných rozhodnutí.„Všetky začaté konania do konca roka 2024 vieme vybaviť. S novými správnymi konaniami je však aktuálne problém, keďže sa nevieme dostať do systému OverSi a vytiahnuť z neho aktuálne dáta pre právne účely, teda listy vlastníctva a kópie katastrálnej mapy,“ vysvetlila vedúca Stavebného úradu Iveta Kramárová.Danú povinnosť preniesla novela zákona zo stavebníka na stavebný úrad. Chýbajúce dokumenty ale nie sú dôvod na prerušenie konania. Problémy má aj Útvar hlavného architekta, a to pri vydávaní záväzných stanovísk.Výpadok služieb spôsobuje aj problémy pri rozhodovaní oddelení a referátov Magistrátu mesta Košice. „Problém s identifikovaním vlastníkov nehnuteľností má aj Oddelenie školstva, pri plánovaní projektov a príprave podkladov do Mestského zastupiteľstva. Referát nakladania s majetkom na internetovom portáli katastra nedokáže overiť viaceré informácie potrebné pri nakladaním s majetkom mesta – listy vlastníctva, plomby na listoch vlastníctva, podávanie vkladov pri prevode majetku, overovanie a zápisy geometrických plánov a pod.," uviedlo mesto.Košičania si v súčasnosti nevybavia ani nové rezidentné či bonusové karty (parkovacie „kartičky"), prípadne obnovu tých starých. Mesto prosí motoristov o zhovievavosť, oprávnenia plánuje vybaviť hneď, ako to bude možné technicky. Zdôrazňuje ale, že to, že kartu nemajú obnovenú, alebo vybavenú, neznamená, že nemusia zaplatiť za parkovanie.Mesto tiež zdôraznilo, že Referát daní a poplatkov riadne preberá daňové priznania za minulý rok. „V prípade, ak niekto nemá výpis z katastra nehnuteľností, je možné ho nahradiť povolením vkladu katastra nehnuteľností alebo doložením kúpno-predajnej zmluvy. Daňové priznanie pre daň z nehnuteľností je potrebné uskutočniť do 31. januára 2025 a týka sa akejkoľvek zmeny vlastníka nehnuteľnosti - napríklad pri predaji, kúpe, darovaní alebo zdedení," pripomenulo mesto.Dodalo, že ak vlastník kvôli výpadku nedisponuje potrebnou dokumentáciou, je možné, aby ju doložil neskôr, prípadne bude vyzvaný na doplnenie.