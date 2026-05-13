|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Kyiv Independent píše o dočasnej dohode medzi Kyjevom a Ruskom. Existujú tri hlavné problémy
Podľa zdrojov denníka Kyiv Independent ponúkajú Spojené štáty Rusom čiastočné zmiernenie sankcií výmenou za zastavenie nepriateľských akcií. Spojené štáty sa snažia presadiť dočasnú dohodu o ...
Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Podľa zdrojov denníka Kyiv Independent ponúkajú Spojené štáty Rusom čiastočné zmiernenie sankcií výmenou za zastavenie nepriateľských akcií.
Spojené štáty sa snažia presadiť dočasnú dohodu o prímerí medzi Ukrajinou a Ruskom a ponúkajú Moskve čiastočné zmiernenie sankcií výmenou za zastavenie nepriateľských akcií. Nové návrhy zároveň neobsahujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Informuje o tom Kyiv Independent s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami.
Pre Washington je dôležité dosiahnuť aspoň predbežný výsledok v zahraničnej politike, aby sa oživil diplomatický proces, ktorý sa nedávno prakticky dostal do slepej uličky. Takáto iniciatíva však údajne vyvoláva v Kyjeve obavy. Ukrajinská strana považuje za hlavný problém nedostatok jasných a účinných bezpečnostných záruk, ktoré by po prestávke vo vojne znemožnili nový ruský útok.
Napriek niekoľkým kolám rokovaní medzi Washingtonom, Kyjevom a Moskvou sa stranám dosiaľ nepodarilo dosiahnuť principiálny kompromis. Podľa zdrojov denníka Kyiv Independent existujú tri hlavné problémy, ktoré blokujú akúkoľvek dohodu.
Ide predovšetkým o územné nároky Ruska. Ukrajina trvá na tom, že jediným skutočným základom pre prímerie môže byť fixácia súčasnej frontovej línie. Kremeľ na oplátku požaduje stiahnutie ukrajinských vojsk z častí Donbasu, ktoré ruská armáda nikdy nedokázala obsadiť.
Samostatnou témou sa stala Záporožská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko. Moskva trvá na zachovaní kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou v rámci možného urovnania za účasti Spojených štátov. V Kyjeve tento postoj odmietajú. Moskva tiež požaduje medzinárodné uznanie okupovaných území a zrušenie sankcií. „Američania sú v zásade pripravení to urobiť,“ povedal zdroj Kyiv Independent.
Pre Rusko zostáva zrušenie alebo zmiernenie sankcií prioritou uprostred rastúceho tlaku na ekonomiku krajiny, zatiaľ čo niektorí americkí predstavitelia to vnímajú ako potenciálnu páku vplyvu na Kremeľ.
Ukrajina zároveň zdôrazňuje, že prímerie bez skutočných bezpečnostných záruk umožní Rusku získať čas na preskupenie síl, obnovenie vojenského potenciálu a spustenie novej ofenzívy v budúcnosti.
Podľa ukrajinských predstaviteľov Washington zatiaľ nenavrhol žiadne právne záväzné ochranné mechanizmy. Namiesto toho USA navrhujú diskutovať o bezpečnostných zárukách po ukončení nepriateľských akcií - ako súčasť budúcej komplexnej mierovej dohody.
Jeden americký predstaviteľ potvrdil, že v praxi možno bezpečnostné záruky zaviesť až po skončení aktívnej fázy vojny. Jeden ukrajinský predstaviteľ uviedol, že rokovania o bezpečnostných zárukách zostávajú mimoriadne náročné, keďže mnohé ukrajinské návrhy partneri nepodporujú.
Zdroj: SITA.sk - Kyiv Independent píše o dočasnej dohode medzi Kyjevom a Ruskom. Existujú tri hlavné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty sa snažia presadiť dočasnú dohodu o prímerí medzi Ukrajinou a Ruskom a ponúkajú Moskve čiastočné zmiernenie sankcií výmenou za zastavenie nepriateľských akcií. Nové návrhy zároveň neobsahujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Informuje o tom Kyiv Independent s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami.
Pre Washington je dôležité dosiahnuť aspoň predbežný výsledok v zahraničnej politike, aby sa oživil diplomatický proces, ktorý sa nedávno prakticky dostal do slepej uličky. Takáto iniciatíva však údajne vyvoláva v Kyjeve obavy. Ukrajinská strana považuje za hlavný problém nedostatok jasných a účinných bezpečnostných záruk, ktoré by po prestávke vo vojne znemožnili nový ruský útok.
Napriek niekoľkým kolám rokovaní medzi Washingtonom, Kyjevom a Moskvou sa stranám dosiaľ nepodarilo dosiahnuť principiálny kompromis. Podľa zdrojov denníka Kyiv Independent existujú tri hlavné problémy, ktoré blokujú akúkoľvek dohodu.
Američania sú pripravení?
Ide predovšetkým o územné nároky Ruska. Ukrajina trvá na tom, že jediným skutočným základom pre prímerie môže byť fixácia súčasnej frontovej línie. Kremeľ na oplátku požaduje stiahnutie ukrajinských vojsk z častí Donbasu, ktoré ruská armáda nikdy nedokázala obsadiť.
Samostatnou témou sa stala Záporožská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko. Moskva trvá na zachovaní kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou v rámci možného urovnania za účasti Spojených štátov. V Kyjeve tento postoj odmietajú. Moskva tiež požaduje medzinárodné uznanie okupovaných území a zrušenie sankcií. „Američania sú v zásade pripravení to urobiť,“ povedal zdroj Kyiv Independent.
Pre Rusko zostáva zrušenie alebo zmiernenie sankcií prioritou uprostred rastúceho tlaku na ekonomiku krajiny, zatiaľ čo niektorí americkí predstavitelia to vnímajú ako potenciálnu páku vplyvu na Kremeľ.
Rokovania sú naďalej náročné
Ukrajina zároveň zdôrazňuje, že prímerie bez skutočných bezpečnostných záruk umožní Rusku získať čas na preskupenie síl, obnovenie vojenského potenciálu a spustenie novej ofenzívy v budúcnosti.
Podľa ukrajinských predstaviteľov Washington zatiaľ nenavrhol žiadne právne záväzné ochranné mechanizmy. Namiesto toho USA navrhujú diskutovať o bezpečnostných zárukách po ukončení nepriateľských akcií - ako súčasť budúcej komplexnej mierovej dohody.
Jeden americký predstaviteľ potvrdil, že v praxi možno bezpečnostné záruky zaviesť až po skončení aktívnej fázy vojny. Jeden ukrajinský predstaviteľ uviedol, že rokovania o bezpečnostných zárukách zostávajú mimoriadne náročné, keďže mnohé ukrajinské návrhy partneri nepodporujú.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kyiv Independent píše o dočasnej dohode medzi Kyjevom a Ruskom. Existujú tri hlavné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vojna v opozícii: Matovič poslal tvrdý odkaz Nvotovej, ktorá ho obvinila, že úmyselne zverejnil telefónne číslo Šimečku na sociálnej sieti
Vojna v opozícii: Matovič poslal tvrdý odkaz Nvotovej, ktorá ho obvinila, že úmyselne zverejnil telefónne číslo Šimečku na sociálnej sieti
<< predchádzajúci článok
Vláda odvolala Sulíka z komisie pre spoluprácu s Ruskom, nahradiť ho má Blanár
Vláda odvolala Sulíka z komisie pre spoluprácu s Ruskom, nahradiť ho má Blanár