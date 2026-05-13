 Streda 13.5.2026
 Meniny má Servác
13. mája 2026

Vojna v opozícii: Matovič poslal tvrdý odkaz Nvotovej, ktorá ho obvinila, že úmyselne zverejnil telefónne číslo Šimečku na sociálnej sieti


Tagy: predseda hnutia Slovensko Predseda Progresívneho Slovenska

Matovič zverejnil v utorok príspevok, v ktorom pripomenul nové a závažné zistenia v súvislosti s kauzou Šimečkovej mamy. Členka predsedníctva



13.5.2026 (SITA.sk)


Členka predsedníctva Demokratov Dorota Nvotová obvinila šéfa Hnutia Slovensko Igora Matoviča, že zverejnil telefónne číslo Michala Šimečku na sociálnej sieti. Opoziční politici si následne vymenili ostré odkazy na sociálnej sieti.

Matovič zverejnil v utorok príspevok, v ktorom pripomenul nové a závažné zistenia v súvislosti s kauzou Šimečkovej mamy. „Denník Postoj odhalil dlhoročné preplácanie súkromných výdavkov telefónnych účtov celej rodiny Šimečkovcov z peňazí občianskeho združenia Projekt Fórum - určených na bohumilé účely. Mne sa asi fakt sníva. Myslíte si, že si jeho Blahorodie uvedomuje ako veľmi podvody tejto skvelej rodinky ubližujú PS, opozícii a poctivej časti neziskového sektora?“ pýtal sa Matovič.

A ešte viac ma mrzí bezprostredná reakcia Blahorodia. Ako malý chlapec, ktorý si naivne myslí, že nikto z dospelých okolo pieskoviska nevidel, že to bol on, kto ukradol autíčko,“ kritizoval šéf Hnutia Slovensko. Ten na sociálnej sieti zverejnil aj fotografiu otázok, ktoré mal denník Postoj poslať Šimečkovi, a na ktoré líder PS odmietol odpovedať.

Nvotová si neoverila informácie


Na status Matoviča onedlho zareagovala Dorota Nvotová z Demokratov, ktorá vyčítala šéfovi Hnutia Slovensko, že úmyselne zmenil fotku z Postoja a zverejnil tam Šimečkovo telefónne číslo.

„Matovič zverejnil Šimečkovo číslo. Neviem či je na výplatnej páske Smeru, ale keby bol, nechoval by sa inak. Denník Postoj uverejnil číslo bez posledných troch číslic, Matovič ho doplnil. Zverejniť niekoho číslo je už Bombic style. Gratulujem k prerazeniu nového dna na opozičnom spektre. Sami sa tu zožerieme,“ nešetrila kritikou Nvotová.

Šéf Hnutia Slovensko vzápätí obvinil Nvotovú, že bez zistenia pravdy zverejnila klamstvo. „Tu dole vidíte status Doroty Nvotovej z Demokratov, ktorú som u nich považoval za jednu z mála férových. Bohužiaľ, už ani to (zatiaľ) neplatí. Neviem, či toto klamstvo mala z vlastnej hlavy, alebo či ju len Jarko ním poveril. Každopádne – úplne bez hanby - v statuse tvrdí, že som úmyselne zmenil fotku z Postoja a doplnil som Šimečkove čislo,“ píše Matovič v príspevku.

Ako ďalej ozrejmil, denník Postoj bol ten, ktorý zverejnil celé telefónne číslo Šimečku a až následne to zahviezdičkovali. „Úplne naj na jej 'moralizujúcom statuse' je však to, že sa zavzdušňuje kvôli zverejneniu Šimečkovho čísla - ALE (akože neúmyselne) ho ona sama týmto zverejnila pre všetkých svojich sledovateľov … to je taká Jaronaďovina,“ uťahoval si Matovič z Nvotovej.

Demokrati schválne útočia na Matoviča


Šéf Hnutia Slovensko tiež tvrdí, že počul o prieskume, v ktorom mali Demokratom povedať, že čím viac budú útočiť na Matoviča, tým viac voličov od PS a SaS pretiahnu k sebe. „Tak sa asi snažia,“ poznamenal Matovič.

Zároveň poslal cez video odkaz aj Michalovi Šimečkovi a kritizoval ho, že útočí na novinára, ktorý sa odvážil zverejniť nové zistenia v súvislosti s kauzami okolo občianskeho združenia Projekt Fórum.




Keď som hovoril, že tieto podvody budú obrovským problémom, či už pre Progresívne Slovensko alebo celú opozíciu, tak ma PS-ko vyhlásilo za pomocníka Fica. Teraz keď najväčší bojovník na Slovensku v novinárskej brandži – Marek Vagovič, odhalí podvod, že vlastne celá rodina Šimečkovcov si nechávala dlhé roky preplácať svoje súkromné telefónne účty z Nadácie Projekt Fórum, tak aj on je pomocník Fica? To vážne?“ pýtal sa Matovič.


Zdroj: SITA.sk

Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesiahajte, odkázal Danko. Varuje pred konfliktom na koaličnej rade – VIDEO
Kyiv Independent píše o dočasnej dohode medzi Kyjevom a Ruskom. Existujú tri hlavné problémy

