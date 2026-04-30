|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Zelená budúcnosť dopravy: Lidl buduje udržateľnú logistiku
Tagy: Logistika PR Udržateľnosť
Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Modro-žltý diskont pokračuje vo svojom záväzku prinášať moderné a udržateľné riešenia do všetkých oblastí svojho podnikania.
Pre Lidl je otázka udržateľnosti dlhodobo jedným z hlavných pilierov firemnej stratégie a ekologický prístup uplatňuje aj v rámci logistiky.
Najnovším posunom na tejto ceste je nasadenie v poradí už tretieho elektrického ťahača. Reťazec do svojej flotily zaradil model Mercedes-Benz eActros 600, ktorý predstavuje absolútneho priekopníka v oblasti ťažkej elektrickej nákladnej dopravy. Vďaka svojim inovatívnym parametrom dokonale spĺňa náročné požiadavky každodennej logistiky. S kapacitou batérie 600 kWh zabezpečuje reálny dojazd až 500 kilometrov na jedno nabitie. Vozidlo tak dokáže zvládnuť väčšinu bežných denných alebo nočných trás v rámci distribučných činností bez nutnosti medzidobíjania. Okrem plne bezemisnej prevádzky prináša aj výrazne nižšiu hlučnosť pri jazde a manipulácii s tovarom.
Tento krok dokazuje, že udržateľnosť je pre Lidl mimoriadne dôležitá aj v logistike a pri každodennej distribúcii tovaru. "Toto moderné vozidlo bude zásobovať predajne spoločnosti Lidl na východnom Slovensku pod hlavičkou logistického centra v Prešove. Som hrdý, že v spolupráci s partnermi naša spoločnosť ako prvá na Slovensku testuje plne elektrický náves, ktorý je dobíjaný predovšetkým z nápravy jazdou a brzdením, čo pre nás znamená ďalší dosiahnutý míľnik pre plne bezemisné zásobovanie v ťažkej nákladnej doprave," povedal Vladimír Mokoš, manažér dopravy pre Slovenskú republiku. Tento projekt diskontný reťazec realizoval v spolupráci s dopravným partnerom, spoločnosťou VEDOS s.r.o.
Doprava predstavuje z hľadiska emisií CO₂ jednu z najväčších výziev dneška, a preto je nasadenie v poradí už tretieho elektrického ťahača mimoriadne dôležitou iniciatívou. Zaradenie ekologického vozidla do flotily umožňuje znižovať uhlíkovú stopu presne tam, kde je to najviac potrebné – priamo na cestách.
Každý kilometer, ktorý tento ťahač absolvuje bez produkcie emisií, znamená menšiu záťaž pre životné prostredie a prispieva k lepšej kvalite ovzdušia v prešovskom regióne a jeho širšom okolí. "Pre Lidl nie je udržateľnosť len marketingovým heslom, ale súborom konkrétnych krokov, ktoré robíme každý deň. Nasadenie elektrického ťahača eActros 600 v Prešove je jasným dôkazom, že aj ťažká nákladná doprava môže byť plne ekologická, vysoko efektívna a hospodárna. Sme hrdí na to, že spoločne s našimi partnermi môžeme udávať smer a inšpirovať aj ďalšie spoločnosti k zodpovednejším a zelenším riešeniam," uzavrel Peter Gurňák, vedúci oddelenia transportnej logistiky v Prešove.
Udržateľnosti v logistike sa Lidl venuje komplexne a dlhodobo. Úplne prvé bezemisné zásobovanie predajní dosiahol už v roku 2022 v rámci ľahkej nákladnej dopravy, kde v oblasti Bratislavy nasadil elektrické Volvo FE electric s elektrickým agregátom.
Aj tieto kroky sú dôkazom, že Lidl sa oplatí nielen pre zákazníkov, ale aj pre životné prostredie a planétu.
Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk alebo www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach reťazca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zelená budúcnosť dopravy: Lidl buduje udržateľnú logistiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Schneider Electric a Microsoft prepájajú automatizáciu, cloud a AI pre novú éru priemyslu
Schneider Electric a Microsoft prepájajú automatizáciu, cloud a AI pre novú éru priemyslu
<< predchádzajúci článok
Kyjev žiada detaily k návrhu prímeria počas osláv víťazstva nad fašizmom v Rusku
Kyjev žiada detaily k návrhu prímeria počas osláv víťazstva nad fašizmom v Rusku