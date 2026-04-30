Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Zelená budúcnosť dopravy: Lidl buduje udržateľnú logistiku


Tagy: Logistika PR Udržateľnosť

Modro-žltý diskont pokračuje vo svojom záväzku prinášať moderné a udržateľné riešenia do všetkých oblastí svojho podnikania. Pre Lidl je otázka udržateľnosti dlhodobo jedným z hlavných ...



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Modro-žltý diskont pokračuje vo svojom záväzku prinášať moderné a udržateľné riešenia do všetkých oblastí svojho podnikania.


Pre Lidl je otázka udržateľnosti dlhodobo jedným z hlavných pilierov firemnej stratégie a ekologický prístup uplatňuje aj v rámci logistiky.

Najnovším posunom na tejto ceste je nasadenie v poradí už tretieho elektrického ťahača. Reťazec do svojej flotily zaradil model Mercedes-Benz eActros 600, ktorý predstavuje absolútneho priekopníka v oblasti ťažkej elektrickej nákladnej dopravy. Vďaka svojim inovatívnym parametrom dokonale spĺňa náročné požiadavky každodennej logistiky. S kapacitou batérie 600 kWh zabezpečuje reálny dojazd až 500 kilometrov na jedno nabitie. Vozidlo tak dokáže zvládnuť väčšinu bežných denných alebo nočných trás v rámci distribučných činností bez nutnosti medzidobíjania. Okrem plne bezemisnej prevádzky prináša aj výrazne nižšiu hlučnosť pri jazde a manipulácii s tovarom.

Tento krok dokazuje, že udržateľnosť je pre Lidl mimoriadne dôležitá aj v logistike a pri každodennej distribúcii tovaru. "Toto moderné vozidlo bude zásobovať predajne spoločnosti Lidl na východnom Slovensku pod hlavičkou logistického centra v Prešove. Som hrdý, že v spolupráci s partnermi naša spoločnosť ako prvá na Slovensku testuje plne elektrický náves, ktorý je dobíjaný predovšetkým z nápravy jazdou a brzdením, čo pre nás znamená ďalší dosiahnutý míľnik pre plne bezemisné zásobovanie v ťažkej nákladnej doprave," povedal Vladimír Mokoš, manažér dopravy pre Slovenskú republiku. Tento projekt diskontný reťazec realizoval v spolupráci s dopravným partnerom, spoločnosťou VEDOS s.r.o.

Znižovanie uhlíkovej stopy v praxi


Doprava predstavuje z hľadiska emisií CO₂ jednu z najväčších výziev dneška, a preto je nasadenie v poradí už tretieho elektrického ťahača mimoriadne dôležitou iniciatívou. Zaradenie ekologického vozidla do flotily umožňuje znižovať uhlíkovú stopu presne tam, kde je to najviac potrebné – priamo na cestách.

Každý kilometer, ktorý tento ťahač absolvuje bez produkcie emisií, znamená menšiu záťaž pre životné prostredie a prispieva k lepšej kvalite ovzdušia v prešovskom regióne a jeho širšom okolí. "Pre Lidl nie je udržateľnosť len marketingovým heslom, ale súborom konkrétnych krokov, ktoré robíme každý deň. Nasadenie elektrického ťahača eActros 600 v Prešove je jasným dôkazom, že aj ťažká nákladná doprava môže byť plne ekologická, vysoko efektívna a hospodárna. Sme hrdí na to, že spoločne s našimi partnermi môžeme udávať smer a inšpirovať aj ďalšie spoločnosti k zodpovednejším a zelenším riešeniam," uzavrel Peter Gurňák, vedúci oddelenia transportnej logistiky v Prešove.

Udržateľnosti v logistike sa Lidl venuje komplexne a dlhodobo. Úplne prvé bezemisné zásobovanie predajní dosiahol už v roku 2022 v rámci ľahkej nákladnej dopravy, kde v oblasti Bratislavy nasadil elektrické Volvo FE electric s elektrickým agregátom.

Aj tieto kroky sú dôkazom, že Lidl sa oplatí nielen pre zákazníkov, ale aj pre životné prostredie a planétu.

Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk alebo www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach reťazca.

Zdroj: SITA.sk - Zelená budúcnosť dopravy: Lidl buduje udržateľnú logistiku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Logistika PR Udržateľnosť
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 