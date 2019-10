Kyslá kapusta je vynikajúcim zdrojom vitamínov najmä počas zimy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Kyslá kapusta predstavuje pre ľudský organizmus vynikajúci zdroj vitamínov, ktoré sú obzvlášť potrebné práve počas zimných mesiacov. Kapusta sa pestovala už v starovekom Grécku či v Rímskej ríši, kde bola považovaná ako všeliek. V starom Grécku pripisovali kapuste božskú moc a stavali jej oltáre. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) hlavného mesta Bratislava."Mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v kapuste, podporujú zdraviu prospešné baktérie v črevách, a tie uľahčujú trávenie, vstrebávanie živín a využitie vitamínov skupiny B," komentovala Zuzana Klinčáková z bratislavského RÚVZ s dôvetkom, že dnešná moderná spoločnosť je závislá od cukru, a preto kyslá kapusta už nepatrí medzi obľúbené potraviny. Veľa ľudí uprednostňuje výživové doplnky, len aby sa nenútili jesť to, čo im nechutí.Ako ďalej uviedla, typická kyslá chuť je zapríčinená kyselinou mliečnou. Tá vzniká kvasením cukrov pôsobením baktérií mliečneho kvasenia. Kyslá kapusta obsahuje viac vitamínu ako čerstvá kapusta. "Už 200 gramov pokryje množstvo všetkých bioaktívnych látok prospešných pre naše zdravie. Je bohatá najmä na betakarotén a vitamín C, minerálne látky ako draslík, vápnik, fosfor, železo, zinok a horčík. Obsahuje tiež kyselinu listovú, vitamín B9 a vlákninu," doplnila.Kyslá kapusta tiež napomáha hojeniu rán a zlepšuje zrážanlivosť krvi. Znižuje hladinu krvného tlaku, má protizápalové a antibiotické účinky, znižuje hladinu cukru v krvi. RÚVZ poukázal aj na to, že kyslá kapusta pozitívne bojuje aj proti rakovinotvorným bunkám či samotným nádorovým ochoreniam. Pozitívne vplýva aj na ľudský mozog a nervy.