L. Kamenický: Matovičova telenovela končí zle pre SZČO

Daňovo-odvodová telenovela z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) končí zle, ba až likvidačne pre mnohé poctivé samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na Slovensku. Exminister financií za Smer-SD Ladislav Kamenický tak na sociálnej sieti reagoval na v pondelok (22.11.) predstavenú ďalšiu časť daňovo-odvodovej "revolúcie". Vláda by sa podľa neho mala radšej zaoberať problémami ľudí.





"Matovič v podstate nazval veľkú časť živnostníkov podvodníkmi, za čo budú musieť teraz trpieť tí poctiví živnostníci," skonštatoval Kamenický s tým, že to nemá logiku a tí, čo doteraz neplatili dane, ich nebudú platiť ani Matovičovi.Exminister tvrdí, že SZČO budú čeliť nárastu odvodového zaťaženia, pričom pri slobodných povolaniach pôjde skoro o dvojnásobný nárast oproti súčasnému stavu. "Výsledkom bude posledný klinec do rakvy malých živnostníkov na Slovensku, z ktorých si mnohí uplatňujú paušálne výdavky," komentoval Kamenický.Predpokladá, že ak Matovičov návrh prejde, mnohé SZČO svoju živnosť buď zrušia, alebo si radšej založia jednoosobovú eseročku, pri ktorej by mali nižšie daňové zaťaženie. Výsledkom však môže byť aj nárast šedej ekonomiky.Návrh kritizuje aj mimoparlamentná SNS Andreja Danka. Nepáči sa jej zrušenie paušálnych výdavkov ani vysoké dane. Paušálne výdavky sa podľa SNS presadzovali ťažko a osvedčili sa. "Živnostníci nemusia platiť účtovníkov. Jednou sumou bez zberania bločkov dokážu vypočítať svoju daň a môžu sa venovať svojej práci," vyzdvihla strana. SNS vyzvala vládu, aby neschválila zdvihnutie odvodov a daní pre živnostníkov.Matovič v pondelok predstavil ďalšiu časť jeho daňovo-odvodovej "revolúcie", ktorá sa týkala živnostníkov a reštaurácií. Účtujúce SZČO by mali platiť o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci, a to 29 %. Ako alternatíva voči paušálnym výdavkom by mala fungovať paušálna daň vo výške 29 %.