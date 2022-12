Lavrov: Moskva dosiahne vytýčené ciele na Ukrajine vďaka trpezlivosti

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je presvedčený, že Moskva dosiahne na Ukrajine svoje ciele vďaka "trpezlivosti a vytrvalosti". Lavrov sa takto podľa agentúry AFP vyjadril v rozhovore, ktorý v stredu odvysielala ruská štátna televízia.





"Som presvedčený, že vďaka našej vytrvalosti, trpezlivosti a odhodlaniu budeme brániť ušľachtilé ciele, ktoré sú životne dôležité pre náš ľud a našu krajinu," povedal šéf ruskej diplomacie.Zopakoval tiež postoj Moskvy, že ak chce Kyjev obnovenie mierových rozhovorov, mal by uznať ruskú anexiu štyroch ukrajinských oblastí. "Našou absolútnou prioritou sú štyri nové ruské regióny... Mali by sa oslobodiť spod hrozby nacifikácie, ktorej čelili po mnoho rokov," povedal Lavrov.AFP pripomína, že Rusko v súčasnosti nemá plnú kontrolu nad zmienenými ukrajinskými regiónmi, a síce Doneckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblasťou, ktorých získanie je, ako potvrdil aj Lavrov, hlavným cieľom Moskvy. Šéf ruskej diplomacie tiež uviedol, že Moskva si želá, aby sa konflikt na Ukrajine skončil, avšak s dosahovaním svojich cieľov sa neponáhľa."Neponáhľame sa... Chceli by sme čo najskôr ukončiť túto vojnu, ktorú Západ pripravoval... a rozpútal proti nám prostredníctvom Ukrajiny," uviedol Lavrov. "Sme trpezliví národ. Budeme chrániť našich krajanov, občanov a územia, ktoré boli po stáročia ruskými," dodal.Ruský minister zahraničných vecí v televízii podľa agentúry DPA tiež povedal, že ruská armáda pracuje na nových plánoch na dosiahnutie prerušenia dodávok zbraní a munície, ktoré dostáva Ukrajina zo zahraničia. "Pozorujeme, že Ukrajina dostáva stále viac a viac lepších západných zbraní," uviedol.Medzi armádnymi expertmi tak podľa Lavrova zaznievajú výzvy na prerušenie týchto zásobovacích trás. V tejto súvislosti sa podľa neho uvažuje o "železničných tratiach, mostoch či tuneloch"."Predpokladám, že spravia odborné rozhodnutia ohľadom toho, ako tieto zásielky sťažiť alebo v ideálnom prípade úplne zastaviť," uviedol. Ruská armáda na dosiahnutí toho podľa Lavrova do istej miery už pracuje, a to útokmi na ukrajinskú infraštruktúru. Poškodenia energetickej siete tam už teraz podľa ministra sťažujú dodávky nových zbraní.