Lekárnici neodporúčajú preventívne užívanie Acylpyrinu po očkovaní

Slovenská lekárnická komora (SLeK) dôrazne neodporúča preventívne užívanie liekov s obsahom kyseliny acetylsaliclovej na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Reaguje tak na šírenie informácií, že vysoké dávky Acyplyrinu pomôžu tieto možné nežiaduce účinky odstrániť.





"Tvrdenie, aby pacienti užívali liek vydávaný bez lekárskeho predpisu s obsahom 500 miligramov (mg) kyseliny acetylsaliclovej, jednak nie je v súlade s oficiálnym stanoviskom Európskej liekovej agentúry a súčasne nie je v súlade so žiadnym iným spôsobom publikovaným vedeckým odporúčaním," informovala SLeK. Ako farmaceuti ozrejmujú, kyselina acetylsalicylová sa v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku v uvedenej dávke odporúča podávať iba v opodstatnených prípadoch, akými sú zvýšená telesná teplota, bolesť či zápal a iba u pacientov, u ktorých nie je takáto liečba kontraindikovaná. "Liek je rizikový u pacientov pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika, pri bronchiálnej astme a pri krvácavých stavoch," varuje SLeK.Pripomína tiež, že pôsobenie kyseliny acetylsaliclovej na vznik krvných zrazenín bolo dokázané už pri dávkach 30 a 100 mg tohto liečiva. "Avšak rovnako ako nie je dávka 500 mg kyseliny acetylsalicylovej určená na prevenciu vzniku krvných zrazenín, tak ani tieto nižšie dávky nie sú žiadnou vedeckou či liekovou autoritou odporúčané na použitie v rámci samoliečenia potenciálnych komplikácií po očkovaní súvisiacich so zrážanlivosťou krvi a množstvom krvných doštičiek," podotýka.Na uľahčenie príznakov po očkovaní SLeK odporúča lieky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu. Ich použitie je však rovnako ako u všetkých liekov potrebné konzultovať s lekárom alebo farmaceutom, a to najmä vzhľadom na prípadné kontraindikácie a liekové interakcie.Ako Európska lieková agentúra pripomenula vo svojom stanovisku zo 7. apríla, hlásené prípady krvných zrazenín pri súčasnom nízkom množstve krvných doštičiek sú veľmi zriedkavé a celkové výhody vakcíny v prevencii COVID-19 prevažujú nad rizikami vedľajších účinkov.