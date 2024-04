Let´s Dance 2024: Šou tesne pred bránami finále opustila Petra Dubayová s Matyášom Adamcom

Cez deviate, semifinálové kolo, neprešli Petra Dubayová a Matyáš Adamec. O titul kráľa či kráľovnej tanečného parketu vo finále zabojuje herecká trojica v zložení Juraj Loj, Jakub Jablonský a Anna Jakab Rakovská.

Po strhujúcich výkonoch tanečníkov v nedeľnom semifinále je rozhodnuté! Tu je trojica, z ktorej vzíde víťaz či víťazka 9. série Let's Dance.

Po strhujúcich výkonoch tanečníkov v nedeľnom semifinále diváci rozhodli o dvoch finalistoch, postúpili Juraj Loj s Natáliou Horváthovou a Jakub Jablonský s Eliškou Lenčešovou. O treťom finalistovi rozhodol rozstrel a porota. Po súboji v tanci ča-ča napokon z úst Viktora Vinczeho odznelo meno vypadávajúcej dvojice – Petry Dubayovej a Matyáša Adamca.

Sympatická herečka v úvode svojej rozlúčkovej reči zablahoželala finálovej trojici. „Veľmi ďakujem za podporu, ktorá sa mi dostávala aj ľuďom, ktorí ma do šou zavolali. Splnila som si sen, o ktorom som vlastne ani nevedela, že ho mám,“ odznelo okrem iného z jej úst. So slzami v očiach napokon vyslovila dojemné poďakovanie tanečnému partnerovi, Matyášovi Adamcovi. Dubayovej sa v semifinále darilo a počas večera si vypočula niekoľko komplimentov na pokrok, ktorý v šou dosiahla. Ani napriek pozitívnym hodnoteniam sa však do finále neprebojovala.

Semifinálové kolo Let's Dance odštartovalo veľkolepo. Hosťujúca porotkyňa Helena Vondráčková postavila na nohy celú Inchebu, trojicu stálic za hodnotiacim pultom nevynímajúc. Všetci predvádzali choreografie na známe hity českej legendy.

