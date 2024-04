LET'S DANCE 2024: Siedme kolo bolo posledným pre Jána Tribulu a Natáliu Glosíkovú

Prvým tancom Jána Tribulu bolo paso doble a na hodnotenie poroty sa nemohol sťažovať, hoci Ďurovčík začal zostra: „Estetiku tanca nemáš, ale… Robíš obrovské pokroky z kola na kolo, klobúk dole.“ V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie Vinczeovej, Drexler upozornila na Tribulov výraz. „Nahnevaná mačička, ktorá sa hrá na tigra.“ Dvojica si vytancovala 26 bodov, no už po prvom hodnotení z úst Tribulu odzneli vety, ktoré pripomínali lúčenie. To sa stalo realitou v závere šou, siedme kolo bolo jeho posledným. „Až raz budem bilancovať život, Let's Dance sa tam určite objaví. Vedel som, že raz zažijem standing ovation poroty aj ja,“ začal po vyradení svoj prejav Tribula a následne poďakoval aj tanečnej partnerke za trpezlivosť a profesionálne vedenie. Tribula mal počas nedieľ v hľadisku Incheby značnú podporu, po siedmom kole tak publikum o svojho miláčika prišlo.

V rozhovore ihneď po vypadnutí dlhoročný markizácky redaktor povedal, že to, že sa dostali až do siedmeho kola, považuje za obrovský úspech a Natália súhlasila. „Ja som takéto niečo čakal od druhého kola a my sme sa záhadne posúvali ďalej,“ povedal Ján s úsmevom a poďakoval všetkým divákom, ktorí im posielali SMS správy a posielali ich do ďalších kôl.