Let's Dance 2024: PO muzikálovom kole z tanečnej šou vypadol futbalista Ján Ďurica a Vanesa Indrová

Muzikálové kolo sa stalo posledným pre futbalistu Jána Ďuricu, ktorý v šou tancoval po boku Vanesy Indrovej. Pritom, po svojom paso doble sa tešil zo skvelého hodnotenia. „Jeden z najlepších tancujúcich športovcov v šou,“ nadšene zhodnotila jeho výkon Pocisková. „Klubúk dole,“ znelo z úst Ďurovčíka. „Z teba trčí umelecká scéna, mal si výraz ako Paul Newman a predal si aj tú svoju vrásku medzi obočím,“ povedala Vinczeová. Ďurica sa v závere šou poďakoval za možnosť vyskúšať si, aké je to byť tanečníkom. „Bola to krásna cesta a všetkým veľmi ďakujem.“

Ján Ďurica s Vanesou nedokázali skryť smútok: Po vypadnutí len ťažko hľadali slová

So šou Let´s Dance sa lúči veľmi ťažko. Minulý týždeň ju so slzami v očiach opäšťala modelka Miška Kocianová a dnes sa museli s tanečným parketom rozlúčiť Ján Ďurica s Vanesou Indrovou. Tesne po priamom prenose nedokázali skryť sklamanie. "Sme veľmi smutní a veľmi nás to mrzí," povedali svorne tesne po vyradení. Dvojica si dobre rozumela a Ján ďakuje svojej partnerke, že ho naučila tancovať. Nebudú im chýbať iba spoločné tréningy, ale aj partia.

Foto: TV Markíza