 24hod.sk    Šport

29. apríla 2026

Liga majstrov - semifinále: Atletico Madrid s Hanckom remizovalo v 1. semifinále s Arsenalom 1:1


Odveta v Londýne je na programe v utorok 5. mája.



Liga majstrov - semifinále: Atletico Madrid s Hanckom remizovalo v 1. semifinále s Arsenalom 1:1

Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom remizovali v stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov s Arsenalom 1:1. V závere prvého polčasu poslal hostí do vedenia z penalty Viktor Gyökeres, ktorý potrestal faul Hancka v domácej šestnástke, v 56. minúte vyrovnal rovnako z pokutového kopu Julian Alvarez. Odveta v Londýne je na programe v utorok 5. mája. Úspešnejší sa vo finále v Budapešti (30. mája) stretne s víťazom dvojzápasu Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov (5:4 v prvom zápase).


Atletico nastúpilo na stopérskom poste s Hanckom, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení členka v úvodnom štvrťfinálovom dueli LM na pôde Barcelony. Úvod duelu na štadióne Metropolitano bol z oboch strán opatrný, s množstvom nepresností. Prvú šancu si vypracoval Arsenal, po centri Maduekeho na zadnú žrď zakončil Hincapie nad bránu. V 15. minúte musel prvýkrát zasiahnuť Raya proti štipľavej strele Alvareza, na opačnej strane Cardoso v poslednej chvíli zablokoval zakončenie Gyökeresa. V 30. minúte natiahol Oblaka spoza šestnástky Madueke, lopta presvišťala vedľa pravej žrde. V závere polčasu po súboji s Hanckom spadol v šestnástke domácich na trávnik Gyökeres a rozhodca nariadil pokutový kop pre „Gunners“, ktorý sám faulovaný hráč premenil, hoci Oblak smer strely vystihol - 0:1.

„Los Colchoneros“ tak museli v druhom dejstve viac otvoriť hru. Hneď po prestávke Alvarez z priameho kopu zakrútil loptu ponad múr, ale rozvlnil len bočnú sieť. Obrovskú šancu na vyrovnanie zahodil Lookman a Griezmannovu dorážku zablokoval Gabriel Magalhaes. Atletico sa dočkalo v 56. minúte. Llorente nastrelil v pokutovom území hostí ruku Whitea, rozhodca najprv nechal pokračovať v hre, ale po upozornení VAR nariadil penaltu, z ktorej vyrovnal Alvarez. Domácim zachutilo, v 63. minúte Griezmann v páde trafil spojnicu brvna a žrde, následne Lookman pálil nad bránu. V 74. minúte sa preštrikoval k strele opäť aktívny Lookman, ktorého vychytal Raya. Zahrmieť mohlo na opačnej strane, Eze prepadol v pokutovom území cez nohu Hancka a rozhodca nariadil ďalšiu jedenástku, po zhliadnutí videa ju však odvolal. V závere už skóre nezmenil ani striedajúci obranca Arsenalu Mosquera.

Liga majstrov 2026 - semifinále

1. zápas:

Atletico Madrid - FC Arsenal 1:1 (0:1)

Góly: 56. Alvarez (z 11 m) - 44. Gyökeres (z 11 m). Rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: HANCKO (Atletico).

Atletico: Oblak - Llorente, Pubill, HANCKO, Ruggeri - G. Simeone (46. Le Normand), Koke, Cardoso (88. Molina), Lookman - Griezmann, Alvarez (77. Baena)

Arsenal: Raya - White (86. Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie - Zubimendi, Rice, Ödegaard (58. Eze) - Madueke (69. Saka), Gyökeres (69. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (68. Trossard)


