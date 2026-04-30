Meniny má Anastázia
29. apríla 2026
Martin Pospíšil sa teší na MS 2026 aj na brata: Je to špeciálne
Do prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji sa už zapojil aj Martin Pospíšil.
Do prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji sa už zapojil aj Martin Pospíšil, ktorý sa neteší len na reprezentáciu, ale aj na to, že si v národnom drese zahrá po boku svojho brata Kristiána. Obaja dorazili na stredajší zraz a v nadchádzajúcich zápasoch proti Lotyšsku by podľa hlavného trénera Vladimíra Országha mali nastúpiť spolu s Adamom Sýkorom.
Dvadsaťšesťročný útočník Calgary Flames má za sebou náročnú sezónu, ktorú poznačilo zranenie v príprave. V NHL tak stihol odohrať iba 22 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal dve asistencie. Stihol sa zotaviť pred zimnou olympiádou v Taliansku, kde odohral štyri stretnutia s bilanciou 0+1.
Aj preto je rád, že si môže predĺžiť sezónu v národnom drese. „Aj to zohralo úlohu, ale aj keby som odohral celú sezónu a bol by som zdravý, tak by som prišiel. Cítim sa veľmi dobre a vždy keď je možnosť, tak veľmi rád prídem reprezentovať Slovensko. Som rád, že tu môžem byť,“ povedal. Calgary nepostúpilo do play off a Martin Pospíšil sa okamžite rozhodol, že sa zapojí do prípravy na MS vo Švajčiarsku: „Hneď, ako sa skončila sezóna, manažér povedal, že mam zelenú a vlastne to nechal na mňa. Ja som bol pripravený prísť a som rád, že môžem ísť na MS.“
Bude to jeho druhý šampionát. Pred dvoma rokmi v Čechách mal v siedmich dueloch bilanciu tri góly a štyri asistencie. „Odmalička som pozeral MS a vtedy som ani v kútiku duše vôbec nevedel, že sa tam raz objavím. Majstrovstvá pre mňa stále veľa znamenajú a obliecť si slovenský dres je pre mňa stále niečo špeciálne,“ povedal.
Radosť znásobil fakt, že si zahrá po boku brata: „To, že tu môžem byť s bratom, je niečo špeciálne.“ V dvojzápase s Lotyšskom by mal mať na druhom krídle Adama Sýkoru. „Veľmi sa na to teším. Obaja sú to veľmi kvalitní a kreatívni hráči. Verím, že nám to pôjde,“ dodal.
