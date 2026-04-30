Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. apríla 2026

Martin Pospíšil sa teší na MS 2026 aj na brata: Je to špeciálne


Tagy: Martin Pospíšil

Do prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji sa už zapojil aj Martin Pospíšil.



Zdieľať
Martin Pospíšil sa teší na MS 2026 aj na brata: Je to špeciálne

Do prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji sa už zapojil aj Martin Pospíšil, ktorý sa neteší len na reprezentáciu, ale aj na to, že si v národnom drese zahrá po boku svojho brata Kristiána. Obaja dorazili na stredajší zraz a v nadchádzajúcich zápasoch proti Lotyšsku by podľa hlavného trénera Vladimíra Országha mali nastúpiť spolu s Adamom Sýkorom.

Dvadsaťšesťročný útočník Calgary Flames má za sebou náročnú sezónu, ktorú poznačilo zranenie v príprave. V NHL tak stihol odohrať iba 22 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal dve asistencie. Stihol sa zotaviť pred zimnou olympiádou v Taliansku, kde odohral štyri stretnutia s bilanciou 0+1.

Aj preto je rád, že si môže predĺžiť sezónu v národnom drese. „Aj to zohralo úlohu, ale aj keby som odohral celú sezónu a bol by som zdravý, tak by som prišiel. Cítim sa veľmi dobre a vždy keď je možnosť, tak veľmi rád prídem reprezentovať Slovensko. Som rád, že tu môžem byť,“ povedal. Calgary nepostúpilo do play off a Martin Pospíšil sa okamžite rozhodol, že sa zapojí do prípravy na MS vo Švajčiarsku: „Hneď, ako sa skončila sezóna, manažér povedal, že mam zelenú a vlastne to nechal na mňa. Ja som bol pripravený prísť a som rád, že môžem ísť na MS.“

Bude to jeho druhý šampionát. Pred dvoma rokmi v Čechách mal v siedmich dueloch bilanciu tri góly a štyri asistencie. „Odmalička som pozeral MS a vtedy som ani v kútiku duše vôbec nevedel, že sa tam raz objavím. Majstrovstvá pre mňa stále veľa znamenajú a obliecť si slovenský dres je pre mňa stále niečo špeciálne,“ povedal.

Radosť znásobil fakt, že si zahrá po boku brata: „To, že tu môžem byť s bratom, je niečo špeciálne.“ V dvojzápase s Lotyšskom by mal mať na druhom krídle Adama Sýkoru. „Veľmi sa na to teším. Obaja sú to veľmi kvalitní a kreatívni hráči. Verím, že nám to pôjde,“ dodal.


Tagy: Martin Pospíšil
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 