 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
 Šport

29. apríla 2026

MS v hokeji do 18 rokov – štvrťfinále: Slováci postúpili do semifinále MS18, Dánov zdolali 7:1



Ich súperom v boji o finále bude v piatok 1. mája o 19.00 h Lotyšsko.



Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na domácich MS. Vo štvrťfinále zdolali Dánsko 7:1 a štvrtý rok po sebe budú hrať na šampionáte o medaily. Ich súperom v boji o finále bude v piatok 1. mája o 19.00 h Lotyšsko.

V stredajšom zápase rozhodli v Trenčíne o svojom triumfe už v prvej tretine, vyhrali ju 5:1. Ďalšie góly pridali v zostávajúcom priebehu hry, blysol sa najmä útočník Timothy Kazda. Strelil dva góly a pridal dve asistencie.

Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. Uplynulé tri roky po sebe (2023, 2024 a 2025) ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.

V druhom semifinále nastúpia proti sebe výbery Česka a Švédska (1. mája o 15.00 h v Trenčíne).

Slováci už v úvode zavreli Dánov, prvú šancu mal Karšay. Ďalšie potom prišli v presilovej hre, najmä strela Seliča bola veľmi nebezpečná. V prvej tretine slovenskí hokejisti prevýšili súpera vo všetkým činnostiach. Ich prevahu napokon premenil na gól Floriš, keď strelou zápästím prekonal Wildeho. Potom sa to už valilo na bránku Dánska a ešte do konca tretiny dali Slováci štyri góly. Inkasovali však z hokejky Hulsiga.

V druhej tretine už Slováci nešli na plný plyn, súpera napriek tomu do šancí nepúšťali. Naopak, niekoľko ich premárnili, ale Potočka mieril presne a zvýšil na 6:1.

V tretej tretine sa obraz hry nezmenil, zverenci Martina Dendisa tlačili súpera do defenzívy kreatívnymi nápadmi v útočnom pásme, dobrým pohybom, ale aj presnými prihrávkami. Jednu z množstva šancí však premenil len Kazda a uzavrel skóre.

hlasy po zápase:

Ivan Matta, útočník SR, v zápase 1+1: „Sme veľmi radi, že sme zvládli tento zápas. A ešte je dobré aj to, že nám to tak padalo. Vedeli sme, proti komu hráme, súpera sme určite nepodceňovali. Stále sme hrali našu hru a snažili sa vyhrať tento zápas. Teraz sa musíme pripraviť na ďalší, teda na Lotyšov. Verím, že to zvládneme.“

Jakub Floriš, autor prvého gólu v zápase: „Začali sme výborne. Dali sme góly hneď na začiatku, to momentum sme potrebovali. potom nám už všetko išlo, i keď v druhej tretine sme trošku poľavili, ale potom sme sa vrátili späť k našej hre a v tretej tretine sme to iba dokončili.“

Adam Goljer, kapitán SR: „Je to super pocit postúpiť do semifinále, ešte aj tu doma v Trenčíne. Išli sme do zápasu s tým, že musíme vyhrať. Toto bol najdôležitejší zápas z tých všetkých. Povedali sme si pred zápasom, že musíme vstúpiť do prvej tretiny najviac ako to ide. To bolo dôležité.“

Timothy Kazda, v zápase 2+2: „Začali sme trošku pomalšie a potom sme sa dostali do našej hry a odtiaľ to už išlo dobre. Tým, že sme dali rýchlo štyri góly, sa nám aj lepšie hralo. Druhá tretina bola taká pomalšia z našej strany, ale potom sme si povedali, čo chceme robiť inak. A v tretej tretine už to bolo dobré.“

MS v hokeji do 18 rokov – štvrťfinále:

Slovensko – Dánsko 7:1 (5:1, 1:0, 1:0)

Góly: 7. Floriš (Botka, Ozogány), 8. Matta (Kazda, Kovalčík), 9. Selič (Matta, Kazda), 10. Kazda (Selič), 15. Karšay (Bernát, Goljer), 35. Potočka (Hybský), 44. Kazda (Požgay, Šimko) – 14. Hulsig. Rozhodcovia: Stroebel (Švajč.), Wedin - Sorholm (obaja Švéd.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6059 divákov (vypredané).

Slovensko: Hrenák – Goljer, Požgay, Floriš, Botka, Stančík, Kovalčík, Bereš – Kazda, Šimko, Matta – Bernát, Válek, Karšay – Brath, Hybský, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Ozogány

Dánsko: Wilde – Kramer, Kjelgaard, Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, Magnussen – Hulsig, Lepola, Poulsen – Kloeve, Degn, Schioldan – True, Heinsen, Althof – Silverman, Larsson, Jorgensen - Foder


