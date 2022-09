Cirque du Soleil ohromí divákov v Bratislave už budúci týždeň

Corteo, jedno z najtajomnejších javiskových vystúpení jedinečného Cirque du Soleil, je pripravené uchvátiť slovenských divákov už o niekoľko dní! Predstavenia, v ktorých sa hlavná postava klauna Maura, pred odchodom do nebies, lúči so životom a svojimi blízkymi, prostredníctvom retrospektívneho prežitia životných míľnikov, sa uskutočnia v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v dňoch 15. – 18. septembra 2022.







Za úspechom predstavení stojí drina stoviek spolupracovníkov

Ako je už o slnečnom cirkuse známe, ich šou bývajú vychýrené vďaka obrovským umeleckým zážitkom, dych berúcim artistickým vystúpeniam, ohromujúcim kulisám, skvelým hereckým i hudobným výkonom, no najmä perfekcionizmu a obrovskej profesionalite po všetkých stránkach. A to vďaka perfektne zohratému tímu, ktorý s Cirque du Soleil brázdi svetom! Čo sa predstavenia Corteo týka, jeho tím tvorí niekoľko stovák pracovníkov, profesionálov – od tvorcov predstavenia, produkcie, choreografov, hudobných tvorcov, režisérov, scenáristov, kostymérov a technického zabezpečenia, trénerov či artistov a účinkujúcich a mnohých ďalších, pričom do nášho hlavného mesta pricestuje výprava presahujúca stovku ľudí. Veľké uznanie si okrem umelcov, ktorých diváci uvidia na javisku, zaslúžia i desiatky členov produkcie, ktorí pracujú za oponou a to už niekoľko dní pred premiérou predstavenia.

Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal

Foto: Corteo Dominique Lemieux 2018 Cirque du SoleilSamotné pódium bude technický tím stavať dva dni, techniku a celé vybavenie, potrebné k šou, privezú na 25 kamiónoch. V Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu odohrajú 7 predstavení, počnúc premiérovým – 15.9.2022 o 20:00. Ďalšie predstavenie vo večerných hodinách, a teda v rovnakom čase sa uskutoční v piatok, 16.9.2022. V sobotu, 17.9.2022, sa uskutočnia tri predstavenia a to o 12:00 o 16:00 a večerné opäť presne o 20:00. V nedeľu, 18.9.2022, sú naplánované dve predstavenia, na 13:00 a derniéra predstavenia Corteo sa uskutoční o 17:00.Jedinečná produkcia Corteo sa doposiaľ predstavila pred zrakmi viac ako 9 miliónov divákov, v dvadsiatich krajinách, na 4 kontinentoch sveta a na Slovensku vystúpia po prvý raz!

Foto: Corteo oppening act / Lucas Saporiti Costumes Dominique Lemieux 2015, Cirque du Soleil



O Corteo:

Corteo, v taliančine znamená posledná púť, resp. pohreb, no v podaní Cirque du Soleil ponúka radostný sprievod poslednej cesty Klauna. Predstavenie, ktoré spája hereckú vášeň s eleganciou a silou akrobatov, vtiahne divákov do divadelného sveta umenia, komédie a spontánnosti v tajuplnej atmosfére medzi nebom a zemou.

O CIRQUE DU SOLEIL

Slnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až ku vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto, v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch.