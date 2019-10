M. GLVÁČ STÁLE NEPOVEDAL, ČI ODSTÚPI Z FUNKCIE PODPREDSEDU NR SR

Na snímke vľavo podpredseda NR SR Martin Glváč (SMER-SD) a vpravo poslanec NR SR Robert Fico (SMER-SD) počas tlačovej konferencie po skončení 52. mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej nebol schválený program rokovania, ktorého jediným bodom malo byť odvolávanie Glváča z funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka v Bratislave 29. októbra 2019. Foto: TASR Martin Baumann Na snímke vľavo podpredseda NR SR Martin Glváč (SMER-SD) a vpravo poslanec NR SR Robert Fico (SMER-SD) počas tlačovej konferencie po skončení 52. mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej nebol schválený program rokovania, ktorého jediným bodom malo byť odvolávanie Glváča z funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka v Bratislave 29. októbra 2019. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 29. októbra - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) nateraz ostáva vo svojej funkcii. Vyzýva všetkých, ktorí mali akýkoľvek kontakt s Marianom K., aby sa vzdali svojich mandátov, a on v tom prípade urobí to isté. Povedal to na utorkovom brífingu spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Ten uviedol, že bude stáť pri akomkoľvek rozhodnutí Glváča.Glváč tiež novinárom povedal, že Mariana K. pozná viac ako 20 rokov, ku komunikácii s ním sa nebude vyjadrovať až do vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní k jednotlivým záležitostiam komunikácie. Údajná komunikácia je podľa neho používaná účelovo len na členov strany Smer-SD.Podpredseda parlamentu vyhlásil, že sa o zotrvaní vo svojej funkcii rozhodne a v krátkom čase dá vedieť. "Samozrejme, budem konať tak, aby som nepoškodil strane Smer-SD," dodal. Poďakoval sa koaličným partnerom, že k schôdzi pristupovali tak, ako garantovali."Ako predseda strany Smer mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj v zlom. Vážim si prácu, ktorú robil a robí Martin Glváč," povedal Fico. Médiá podľa jeho slov uplatňujú selektívnu zodpovednosť. Nesúhlasí s tým, že zodpovednosť sa vyvodzuje len voči predstaviteľom Smeru-SD. Fico si myslí, že médiá by rovnako mali pristupovať napríklad k Richardovi Sulíkovi, ktorý sa stretával s Marianom K., Igorovi Matovičovi, ktorý je daňový podvodník, či k Andrejovi Kiskovi, ktorý podľa Fica "by ukradol aj mŕtvemu topánky".Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) rešpektuje vyhlásenie podpredsedu NR SR, že v krátkom čase oznámi svoje rozhodnutie. Pre TASR to uviedla premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.Líder OĽaNO Matovič vyjadrenia Fica a Glváča kritizoval. Skonštatoval, že v Smere-SD podceňujú svojich voličov a myslia si, že "žerú seno".Glváč mal v utorok čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Poslanci však neschválili program rokovania, ktorého jediným bodom malo byť odvolávanie Glváča z funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Komunikáciu medzi Glváčom a Marianom K. cez aplikáciu Viber zverejnil minulý týždeň líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho z nej vyplýva, že mal Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdil, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.Senát Špecializovaného trestného súdu však povolil prepis údajnej komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa napokon čítala na pondelkovom (28. 10.) pojednávaní.