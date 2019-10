M. Glváč už zvažoval, že by nebol na kandidátke Smeru, povedal R. Raši

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) podľa podpredsedu Smeru-SD Richarda Rašiho už zvažoval, že by nebol súčasťou kandidačnej listiny Smeru-SD do volieb. Pred novinármi to v utorok vyhlásil Raši." skonštatoval Raši.Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová novinárom povedala, že Glváč musí vedieť, čo si písal s Marianom K. "skonštatovala na margo údajnej komunikácie.O svojom zotrvaní vo funkcii by mal podľa Beňovej rozhodnúť on sám. Dodala tiež, že sa neobáva, že by sa mohla ocitnúť v nejakej komunikácii. Novinárom povedala, že už dlho nie je v žiadnom kontakte s Marianom K.Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) uviedla, že zotrvanie vo funkcii je na Glváčovej osobnej zodpovednosti.Predstavitelia Smeru-SD sa v utorok stretli, aby prerokovali zmenu stanov vzhľadom na novelu zákona o politických stranách. Rozprávať tiež mali o tom, či má Glváč ostať vo funkcii podpredsedu parlamentu. Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini naznačil, že by Glváčov odchod uvítal.Na utorok o 15.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom je jeho komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Glváč už medzitým povedal, že ku komunikácii zaujme stanovisko v utorok popoludní. Zároveň potvrdil, že s Marianom K. komunikoval.