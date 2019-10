R. FICO BUDE STÁŤ PRI AKOMKOĽVEK ROZHODNUTÍ M. GLVÁČA

Bratislava 29. októbra - Predseda Smeru-SD Robert Fico bude stáť pri akomkoľvek rozhodnutí podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD). Povedal to na brífingu po stretnutí s Glváčom, ktorého opozícia žiada o odchod z funkcie pre jeho komunikáciu s Marianom K., obžalovaným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorej obeťou sa stala aj Martina Kušnírová.

Pravdivosť komunikácie môže podľa J. Bašku potvrdiť len M. Glváč

Pravdivosť komunikácie medzi podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) a Marianom K. môže podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Jaroslava Bašku (Smer-SD) potvrdiť len Glváč."Nie je doteraz isté a potvrdené, či prepisy, ktoré boli zverejnené, boli autentické. O tom určite vie môj kolega poslanec Glváč, čo z toho je pravda a čo nie," odôvodnil Baška svoj krok nepodporiť otvorenie schôdze."Veľa vecí škodí strane, na toto by mal odpovedať sám podpredseda Glváč," reagoval Baška na otázku, či zverejnená komunikácia neškodí Smeru-SD."Prečo by sme mali otvárať? Určite nie na nátlak opozície. Toto už je hon, čo robíte vy novinári a čo si, samozrejme, prihlúpla opozícia nedá ujsť, prečo by sme mali hrať podľa ich nôt?" odpovedal poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) na otázku, prečo nepodporil otvorenie mimoriadnej schôdze.Poslanec za Smer-SD Dušan Muňko si myslí, že Glváč je konfrontovaný dostatočne a svoju komunikáciu podľa neho Glváč určite vysvetlí. "Kto s Marianom K. nekomunikoval?" reagoval pred novinármi.Poslankyňa parlamentu Eva Antošová (SNS) očakáva, že Glváč určité rozhodnutie urobí, ale je podľa nej na ňom, ako učiní. Podľa svojich slov je rada, že sa schôdza neotvorila, pretože sa tým poslanci vyhli nepríjemným atakom. "Každá takáto schôdza sa pretaví do vulgárnych, nepríjemných atakov na ľudí," skonštatovala.Poslanci za Most-Híd sa pri hlasovaní zdržali, "aby pánovi Glváčovi dali šancu prijať zodpovedné rozhodnutie", informovala TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. Poslanec parlamentu Ladislav Balódi (Most-Híd) uviedol, že v prípade otvorenia schôdze by sa pri hlasovaní o odvolaní Glváča zdržal. "Myslím si, že musí vyvodiť osobné konzekvencie," dodal.Glváč mal v utorok čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Poslanci však neschválili program rokovania, ktorého jediným bodom malo byť odvolávanie Glváča z funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.