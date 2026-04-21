Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
Majself spojil hudobné ikony v novej skladbe „Ďakujem“. Vyvrcholením bude jeho životná Special Show
Majself prichádza so skladbou "ĎAKUJEM", na ktorej spolupracoval s Kuly a Kali. A všetko smeruje k veľkolepému večeru, ktorý sľubuje silné emócie aj jedinečný hudobný zážitok.
21.4.2026 (SITA.sk) - Majself prichádza so skladbou "ĎAKUJEM", na ktorej spolupracoval s Kuly a Kali. A všetko smeruje k veľkolepému večeru, ktorý sľubuje silné emócie aj jedinečný hudobný zážitok.
Zdroj: SITA.sk - Majself spojil hudobné ikony v novej skladbe „Ďakujem“. Vyvrcholením bude jeho životná Special Show © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová skladba "ĎAKUJEM" je dôkazom, že silné momenty v hudbe nemusia vznikať roky. Práve naopak – niekedy prídu nečakane, prirodzene a s energiou, ktorú nemožno naplánovať. V prípade tejto novinky sa spojili správni ľudia v správnom čase a výsledkom je spolupráca, ktorá pôsobí úprimne, emotívne a zároveň veľmi prirodzene. "Vznikla veľmi spontánne, dá sa povedať v priebehu posledných 3 týždňov. Asi pri nej stál trošku aj vesmír," hovorí Majself, ktorý priznáva, že zosúladiť čas troch vyťažených interpretov je skôr výnimočné než bežné.
Výber hostí pritom nebol náhodný. "Do skladby sedeli tak, že si neviem predstaviť absolútne nikoho iného," vysvetľuje. Zároveň dodáva, že Desmod aj Kali patria medzi jeho dlhoročné hudobné vzory. "Je to pre mňa česť… ĎAKUJEM je skladba, ktorá má aj srdce aj dušu." Reakcia na spoluprácu zo strany mega úspešných kolegov bola okamžitá. "Chalani reagovali pozitívne a hlavne rýchlo," dodáva s vďakou.
Nahrávanie bez komplikácií, no s výnimočným výsledkom
Proces tvorby prebiehal postupne, no mimoriadne hladko. Majself nahral svoju slohu ako prvý, následne ju poslal Kulymu, ktorý počas návštevy v Nitre nahral refrén. Finálny diel skladačky pridal Kali v Bratislave. "Dúfal som, že ho skladba osloví… jeho sloha je dokonalá a pre mňa jedna z najlepších, ktoré som počul za poslednú dobu v étery," opisuje Majself.
Na skladbe sa podieľali aj ďalšie mená – text vznikol v spolupráci s Niou a Kalim, produkciu zastrešili Fillipian a Rebell, pričom gitarové linky dodal Adam Mičinec z Desmodu.
Skladba nesie silný osobný odkaz. "Je to naše vyjadrenie vďačnosti… nielen blízkym ľuďom, ale životu ako takému," vysvetľuje Majself no ide ešte hlbšie: "Po tom všetkom, čo som zažil, ďakujem za každý jeden deň. Za každý moment na pódiu… aj za všetky skúsenosti. Aj tie dobré, aj tie náročnejšie."
Autentický videoklip namiesto veľkej produkcie
Videoklip vznikol rovnako spontánne ako samotná skladba. Nápad bol priamo od Majselfa, ktorý hľadal spôsob, ako zachytiť energiu piesne bez zbytočnej pompéznosti. Nakrúcalo sa v bratislavskom LVGNC štúdiu a celý proces trval len dve hodiny. Režisér Marek Smržík mal na prípravu menej než 20 hodín. "Nehodil sa mi k tomu žiadny veľkovýpravný klip, ale niečo autentické, s príjemnou energiou," približuje Majself
Final Countdown: Už len niekoľko dní do Majselfovho životného projektu
Už o niekoľko dní vypukne hudobný zážitok, na ktorý sa Majself sústreďuje už niekoľko mesiacov. Prípravy na špeciálny večer, ktorý sa uskutoční 24. apríla 2026 v bratislavskom Edison Parku, sú v plnom prúde a nič nenecháva na náhodu. "Trénujem každý jeden deň… chcem na pódiu odovzdať absolútne všetko," hovorí. Zároveň však priznáva, že sa snaží zostať v prítomnosti a vychutnať si celý proces: "Je to pre mňa oslava, že sa tento event vôbec deje."
Na koncerte zaznie viac ako 30 skladieb a fanúšikovia sa naň môžu pripraviť už teraz. Majself totiž vydal projekt "Playlist", z ktorého je aktuálne vonku 12 trackov a ktorý slúži ako ochutnávka toho, čo zaznie naživo. "Ten som spravil práve preto, aby si ľudia mohli navnímať, čo presne sa na show bude hrať," vysvetľuje.
Večer bude patriť silnej zostave hostí – na pódiu sa objaví Tina, Desmod, Nela Pocisková, Jan Bendig, Refew, spolu s Niou, Fillipianom a Jaroslav Oláh. Atmosféru doplní aj tanečnice z RDS Souljam a support v podaní Alya. "Verím v špeciálne okamihy a už dlho viem, že moja špeciálna show bude presne jeden z nich. Je to moja prvá show tohto druhu a prvýkrát je vždy špeciálne. Nechám na pódiu celú svoju dušu, srdce aj hlas," vyznáva sa Majsel na záver.
Všetko nasvedčuje tomu, že 24. apríla 2026 v Edison Parku v Bratislave vznikne večer, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na pripravovanú show sú dostupné na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/majself-special-show-2026-2026-04-24/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Majself spojil hudobné ikony v novej skladbe „Ďakujem“. Vyvrcholením bude jeho životná Special Show © SITA Všetky práva vyhradené.
