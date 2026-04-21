Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ervín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Majself spojil hudobné ikony v novej skladbe „Ďakujem“. Vyvrcholením bude jeho životná Special Show


Majself prichádza so skladbou "ĎAKUJEM", na ktorej spolupracoval s Kuly a Kali. A všetko smeruje k veľkolepému večeru, ktorý sľubuje silné emócie aj jedinečný hudobný zážitok.



Zdieľať
21.4.2026 (SITA.sk) - Majself prichádza so skladbou "ĎAKUJEM", na ktorej spolupracoval s Kuly a Kali. A všetko smeruje k veľkolepému večeru, ktorý sľubuje silné emócie aj jedinečný hudobný zážitok.


Nová skladba "ĎAKUJEM" je dôkazom, že silné momenty v hudbe nemusia vznikať roky. Práve naopak – niekedy prídu nečakane, prirodzene a s energiou, ktorú nemožno naplánovať. V prípade tejto novinky sa spojili správni ľudia v správnom čase a výsledkom je spolupráca, ktorá pôsobí úprimne, emotívne a zároveň veľmi prirodzene. "Vznikla veľmi spontánne, dá sa povedať v priebehu posledných 3 týždňov. Asi pri nej stál trošku aj vesmír," hovorí Majself, ktorý priznáva, že zosúladiť čas troch vyťažených interpretov je skôr výnimočné než bežné.

Výber hostí pritom nebol náhodný. "Do skladby sedeli tak, že si neviem predstaviť absolútne nikoho iného," vysvetľuje. Zároveň dodáva, že Desmod aj Kali patria medzi jeho dlhoročné hudobné vzory. "Je to pre mňa česť… ĎAKUJEM je skladba, ktorá má aj srdce aj dušu." Reakcia na spoluprácu zo strany mega úspešných kolegov bola okamžitá. "Chalani reagovali pozitívne a hlavne rýchlo," dodáva s vďakou.

Nahrávanie bez komplikácií, no s výnimočným výsledkom


Proces tvorby prebiehal postupne, no mimoriadne hladko. Majself nahral svoju slohu ako prvý, následne ju poslal Kulymu, ktorý počas návštevy v Nitre nahral refrén. Finálny diel skladačky pridal Kali v Bratislave. "Dúfal som, že ho skladba osloví… jeho sloha je dokonalá a pre mňa jedna z najlepších, ktoré som počul za poslednú dobu v étery," opisuje Majself.

Na skladbe sa podieľali aj ďalšie mená – text vznikol v spolupráci s Niou a Kalim, produkciu zastrešili Fillipian a Rebell, pričom gitarové linky dodal Adam Mičinec z Desmodu.

Skladba nesie silný osobný odkaz. "Je to naše vyjadrenie vďačnosti… nielen blízkym ľuďom, ale životu ako takému," vysvetľuje Majself no ide ešte hlbšie: "Po tom všetkom, čo som zažil, ďakujem za každý jeden deň. Za každý moment na pódiu… aj za všetky skúsenosti. Aj tie dobré, aj tie náročnejšie."

Autentický videoklip namiesto veľkej produkcie


Videoklip vznikol rovnako spontánne ako samotná skladba. Nápad bol priamo od Majselfa, ktorý hľadal spôsob, ako zachytiť energiu piesne bez zbytočnej pompéznosti. Nakrúcalo sa v bratislavskom LVGNC štúdiu a celý proces trval len dve hodiny. Režisér Marek Smržík mal na prípravu menej než 20 hodín. "Nehodil sa mi k tomu žiadny veľkovýpravný klip, ale niečo autentické, s príjemnou energiou," približuje Majself


Final Countdown: Už len niekoľko dní do Majselfovho životného projektu


Už o niekoľko dní vypukne hudobný zážitok, na ktorý sa Majself sústreďuje už niekoľko mesiacov. Prípravy na špeciálny večer, ktorý sa uskutoční 24. apríla 2026 v bratislavskom Edison Parku, sú v plnom prúde a nič nenecháva na náhodu. "Trénujem každý jeden deň… chcem na pódiu odovzdať absolútne všetko," hovorí. Zároveň však priznáva, že sa snaží zostať v prítomnosti a vychutnať si celý proces: "Je to pre mňa oslava, že sa tento event vôbec deje."

Na koncerte zaznie viac ako 30 skladieb a fanúšikovia sa naň môžu pripraviť už teraz. Majself totiž vydal projekt "Playlist", z ktorého je aktuálne vonku 12 trackov a ktorý slúži ako ochutnávka toho, čo zaznie naživo. "Ten som spravil práve preto, aby si ľudia mohli navnímať, čo presne sa na show bude hrať," vysvetľuje.

Večer bude patriť silnej zostave hostí – na pódiu sa objaví Tina, Desmod, Nela Pocisková, Jan Bendig, Refew, spolu s Niou, Fillipianom a Jaroslav Oláh. Atmosféru doplní aj tanečnice z RDS Souljam a support v podaní Alya. "Verím v špeciálne okamihy a už dlho viem, že moja špeciálna show bude presne jeden z nich. Je to moja prvá show tohto druhu a prvýkrát je vždy špeciálne. Nechám na pódiu celú svoju dušu, srdce aj hlas," vyznáva sa Majsel na záver.

Všetko nasvedčuje tomu, že 24. apríla 2026 v Edison Parku v Bratislave vznikne večer, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na pripravovanú show sú dostupné na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/majself-special-show-2026-2026-04-24/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 