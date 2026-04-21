Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
COOP Jednota Trnava otvorila v Trakoviciach nový supermarket
Tagy: Nová predajňa PR Supermarket
Nová predajňa sa nachádza na hlavom ťahu cez obec, v smere z Trnavy do Hlohovca a Nitry. Slúžiť bude nielen miestnym obyvateľom, ale tiež zákazníkom z celého okolia, ktorí cez obec prechádzajú v rámci pracovných presunov. Pre zákazníkov je priamo pri prevádzke k dispozícii bezplatné parkovisko aj stojisko na bicykle.
Nová predajňa za tri mesiace
Rekonštrukciu a komplexnú modernizáciu predajne zrealizovalo spotrebné družstvo za necelé tri mesiace. Predajná plocha vzrástla z pôvodných 150 m² na 250 m². Skladová plocha predstavuje ďalších 90 m². V rámci celkovej obnovy bolo zrekonštruované aj parkovisko pre zákazníkov s počtom 21 parkovacích miest. "Prevádzková jednotka, ktorú sme v obci mali, už nezodpovedala dnešnej dobe ani zákazníckym potrebám. Trakovice sú modernou obcou s potenciálom ďalšieho rozvoja a novou výstavbou. Veríme, že nová predajňa bude slúžiť nielen miestnym obyvateľom, ale tiež pocestným, ktorí cez obec denne prechádzajú," uvádza Ján Štrbo, predseda predstavenstva COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo. Pod vedením vedúcej predajne Dagmar Čulagovej sa bude o chod predajne starať 8 zamestnankýň priamo z Trakovíc.
Väčšia predajňa a atraktívny sortiment
Zákazníci nájdu v priestrannom supermarkete kompletný sortiment od čerstvých potravín až po drogériu či doplnkový tovar. V sortimente nechýbajú mäsové, pekárenské a mliečne výrobky, čerstvá zelenina a ovocie, pult s čerstvými výrobkami a tiež drogéria, veci bežnej spotreby a doplnkový tovar. "Pri modernizácii a rekonštrukciách predajní je naším cieľom posúvať poskytované služby na vyššiu úroveň. Chceme zákazníkom vytvárať príjemný zážitok z nakupovania, ktorý tvorí nielen nový priestor, ale predovšetkým bohatý a chutný sortiment zameraný na slovenské produkty, kvalitu poskytovaných služieb a osobný prístup personálu," zdôraznil Ján Štrbo. Nový supermarket v Trakoviciach tak prináša lepšie nákupné podmienky pre všetkých zákazníkov. COOP Jednota Trnava pripravuje tento rok ďalšie rekonštrukcie supermarketov v Chtelnici a Kátlovciach.
Spolupráca s obcou a podpora komunít
Vedenie COOP Jednoty Trnava ocenilo spoluprácu s obcou. Starosta Ľudovít Tolarovič sa osobne zúčastnil aj na otvorení prevádzky a vyzdvihol, že počas obnovy priestorov zachovala spoločnosť COOP Jednota Trnava dostupnosť predajne v obci v náhradných priestoroch. "V roku 2025 sme obnovovali plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce. Jednou z požiadaviek občanov bolo, aby sa zväčšila a intenzívnejšie zásobovala predajňa COOP Jednota. Som rád, že sa naše želanie a výzva zmenili na skutočnosť a môžeme pohodlne nakupovať v modernej priestrannej predajni s bohatým sortimentom. Navyše personál predajne tvoria Trakovičanky, ktoré majú prácu doma, v rodnej obci. Verím, že si novú predajňu obľúbia nielen domáci, ale aj zákazníci, ktorí obcou prechádzajú," poznamenal Ľudovít Tolarovič, starosta obce Trakovice. Hneď v prvý deň sa nová predajňa stretla s veľkým záujmom prevažne domácich obyvateľov. Pozrieť sa prišli aj miestni škôlkari, ktorí si pripravili báseň o obchode a nakupovaní. Balóny, sladká odmena a malé pozornosti ich neminuli. Supermarket COOP Jednota v Trakoviciach je otvorený počas pracovných dní od 6:00 do 20:00 a v sobotu od 6:45 do 18:00.
Slávnostné otvorenie predajne – v strede Ján Štrbo, predseda predstavenstva COOP Jednota Trnava.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Trnava otvorila v Trakoviciach nový supermarket © SITA Všetky práva vyhradené.
