Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
27. marca 2026
Policajná inšpekcia v roku 2025 obvinila 93 príslušníkov, narástla korupcia aj zneužívanie právomocí
Vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby v roku 2025 obvinili celkovo 93 osôb z radov Policajného zboru,
27.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby v roku 2025 obvinili celkovo 93 osôb z radov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy SR. Ako ďalej informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, výrazný nárast obvinení zaznamenali v prípade trestných činov korupcie, konkrétne z piatich prípadov v roku 2023 na 13 prípadov v roku 2025.
„Úrad inšpekčnej služby sa nezaoberá len vyšetrovaním v rámci tímu „Veritas“. Policajti ÚIS sa zaoberajú každým podozrením z trestnej činnosti príslušníkov PZ, ZVJS a FS. Práca vyšetrovateľa alebo operatívca na inšpekcii nie je jednoduchá, najmä preto, že našou „druhou stranou“ sú tí, ktorých poslaním je dodržiavanie zákonov,“ skonštatoval šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian. V ozbrojených bezpečnostných zboroch sú podľa neho bohužiaľ aj čierne ovce, ktoré tam nepatria.
„Našou úlohou však nie je len represia, ale intenzívne pracujeme aj na prevencii. Preventívne školenia robíme často so začínajúcimi, mladými policajtmi, aby začali svoju kariéru so správnymi návykmi,“ doplnil riaditeľ ÚIS.
Z celkového počtu 72 obvinených príslušníkov Policajného zboru v roku 2025 bola podľa policajnej inšpekcie majorita zaradená v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave (12 osôb), Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre (10), Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici (9) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (8).
„V rámci organizačných zložiek Prezídia Policajného zboru má najväčšie zastúpenie Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (6) a zaniknutá Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (5). Z celkového počtu 72 obvinených príslušníkov PZ bolo osem v riadiacej funkcii, t. j. 11,11 percenta. Podiel obvinených príslušníkov PZ k celkovému personálnemu stavu približne 19-tisíc príslušníkov tvorí 0,32 percenta,“ uviedla Dobiášová.
Ako ďalej zdôraznila, v roku 2025 boli príslušníci PZ obvinení celkovo pre spáchanie 102 trestných činov. Najpočetnejšie bol zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý je evidovaný v 36 prípadoch. Príslušníci PZ boli ďalej obvinení zo spáchania 13 trestných činov proti životu a zdraviu, čo predstavuje 12,75 percenta z celkového počtu 102 spáchaných trestných činov.
„Najčastejšie sa dopúšťali trestného činu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky, konkrétne v deviatich prípadoch,“ ozrejmila Dobiášová.
Pokiaľ ide o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, v roku 2025 bolo vznesené obvinenie celkovo 13 príslušníkom. Z uvedeného celkového počtu obvinených príslušníkov ZVJS bol jeden v riadiacej funkcii. Celkovo bolo v roku 2025 zaznamenaných 19 trestných činov, zo spáchania ktorých boli obvinení príslušníci ZVJS.
„V Slovenskej republike je v štruktúre ZVJS zriadené Generálne riaditeľstvo ZVJS, osem ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, deväť ústavov na výkon trestu odňatia slobody a šesť ďalších zariadení zboru a otvorených oddelení,“ pripomenula Dobiášová. Doplnila, že v uplynulom roku bolo tiež vznesené obvinenie ôsmim príslušníkom finančnej správy a zaznamenaných bolo spolu 11 ich trestných činov.
Pre porovnanie, v roku 2024 inšpekcia obvinila celkovo 89 osôb, z toho 73 policajtov, sedem príslušníkov ZVJS a deväť príslušníkov finančnej správy
Zdroj: SITA.sk
Podozrenie z trestnej činnosti
Zneužitie právomoci verejného činiteľa
Zbor väzenskej a justičnej stráže
