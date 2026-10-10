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10. októbra 2026
Ľubomír Feldek mal 90 rokov, jeho tvorba siaha od poézie po Perinbabu
Dostal množstvo významných ocenení ako Cena Ivana Kraska Cena ministra kultúry SR, či Cena Jána Hollého.
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Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek bude mať v piatok 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku.
Dostal množstvo významných ocenení ako Cena Ivana Kraska Cena ministra kultúry SR, či Cena Jána Hollého. Udelili mu aj Krištáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo (SND) pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90 v sobotu 10. októbra.
Ľubomír Feldek sa narodil 9. októbra 1936 v Žiline. Keď mal 15 rokov, pri vyraďovaní kníh zo školskej knižnice si za košeľu strčil Čapkovu antológiu modernej francúzskej poézie. Otca mal v tom čase vo väzení, rodina zažila aj bytovú prehliadku.
Po maturite v roku 1954 študoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a už počas štúdia začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá.
Na sklonku päťdesiatych rokov sa stal súčasťou generácie, ktorá sa pokúšala dostať slovenskú literatúru von zo schematickosti. S Jánom Stachom, Jozefom Mihalkovičom, Jánom Ondrušom a Jánom Šimonovičom pripravil programové číslo časopisu Mladá tvorba 4/1958. Skupinu neskôr označovali ako Trnavskú skupinu, konkretistov alebo neopoetistov. Jej program sa týkal poézie, prekladu aj literatúry pre deti.
V apríli 1958 bolo číslo pred vydaním zlikvidované. Feldek v októbri 1958 odišiel z Mladých liet. V roku 1959 cenzúra nariadila zošrotovať prvé vydanie Hry pre tvoje modré oči s ilustráciami Miroslava Cipára. Potom pracoval vo výrobe na Orave a v rokoch 1960 až 1961 bol redaktorom závodného časopisu v Nižnej na Orave. Kniha vyšla v pôvodnej verzii až v roku 2021.
Feldek debutoval zbierkou Jediný slaný domov (1961) a získal za ňu Cenu Ivana Kraska. Jej jadro tvorí skladba Severné leto. Nasledovali zbierky Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976) a Poznámky na epos (1980). Opakujú sa v nich partnerstvo, manželstvo, domov a súkromie. Neskôr sa v textoch objavujú aj historické a spoločenské témy.
Medzi ďalšie popredné básnické knihy patrí Slovák na Mesiaci (1986). Popri poézii napísal román Van Stiphout (1980), eseje, publicistiku a autobiografické knihy.
Významnú časť Feldekovho diela tvorí literatúra pre deti. Okrem Hry pre tvoje modré oči publikoval knihy Telefón (1963), Stratený zverinec (1968), Škorec výletník (1970) a Na motýlích krídlach (1974). Modrá kniha rozprávok vyšla v roku 1974 s ilustráciami Albína Brunovského a v roku 1976 sa dostala na Čestnú listinu IBBY v kategórii pôvodnej tvorby. Zelená kniha rozprávok vyšla v roku 1983.
Nasledovali Veľká kniha slovenských rozprávok (2003) s ilustráciami Petra Uchnára a Modrozelená kniha rozprávok (2004), výber z Modrej a Zelenej knihy. V roku 2025 vydavateľstvo Brak vydalo knihu Vyletela guľa z dela, ktorú Feldek s Miroslavom Cipárom pripravil už v roku 1968.
Ako dramatik je spojený s hrami Teta na zjedenie, Jánošík podľa Vivaldiho, Horor v horárni, Stalin v Žiline, Rozšklbaný škovránok a Nepolepšený svätec. Posledná sa venuje Silvestrovi Krčmérymu a bola uvedená na scéne Slovenského národného divadla.
Širšiemu publiku je známy ako spoluautor scenára filmu Perinbaba (1985) v réžii Juraja Jakubiska. Vznikol v spolupráci s režisérom na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle.
Samostatnou líniou Feldekovej práce sú preklady. Do slovenčiny preložil Shakespeareove hry Hamlet, Rómeo a Júlia a Othello. V roku 2010 za ne získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie. Prekladal aj ďalších autorov, medzi nimi Karela Jaromíra Erbena, Guillauma Apollinaira a Victora Huga. V roku 2019 dostal prémiu Ceny Jána Hollého za preklad Apollinairovho diela Nechce sa mi pracovať.
V rokoch 1961 až 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní. Od roku 1973 do roku 1986 bol vedúcim redaktorom oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie a dramaturgom Poetického súboru Novej scény v Bratislave. Po novembri 1989 sa podieľal na založení hnutia Verejnosť proti násiliu a do mája 1990 pôsobil v jeho koordinačnom centre.
V roku 1979 dostal dobový titul zaslúžilý umelec, v roku 2008 Krištáľové krídlo. V roku 2015 mu minister kultúry udelil cenu za výnimočný prínos v pôvodnej literatúre a preklade, osobitne za Truhlicu najkrajších rozprávok a za preklady Shakespeara. V roku 2021 sa stal laureátom Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana.
Ľubomír Feldek bol ženatý so známou prozaičkou, novinárkou, scenáristkou a dramaturgičkou Oľgou Feldekovou, ktorá zomrela vlani v decembri. Žili spolu takmer šesť desaťročí a vychovali päť detí.
Jubilejný večer Feldek 90 sa uskutoční 10. októbra v Sále činohry novej budovy SND. Program spojí diskusiu, recitáciu, dramatické čítanie a hudobné vystúpenia.
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