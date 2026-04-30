30. apríla 2026

Slováci „zhltli“ Dánov za pár minút. Dobrí ľudia robia dobré veci, tvrdí tréner Dendis – VIDEO


Mladí Slováci zabojujú o postup do finále na MS do 18 rokov proti Lotyšom. Štvorlístok semifinalistov na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave má nečakanú podobu. Chýbajú ...



30.4.2026 (SITA.sk) - Mladí Slováci zabojujú o postup do finále na MS do 18 rokov proti Lotyšom.


Štvorlístok semifinalistov na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave má nečakanú podobu. Chýbajú v ňom úradujúci majstri sveta Kanaďania, nie sú tam ani Američania a absentujú aj Fíni. Semifinálové dvojice tvoria Česko - Švédsko a Slovensko - Lotyšsko.

Vybavili to rýchlo


Česi zdolali Fínov 2:1, Česi Kanaďanov 4:2 a Lotyši šokujúco Američanov 5:2. Postup Slovákov ako víťazov A-skupiny sa očakával. Pred 6-tisícovou kulisou v Trenčíne nedali Dánom šancu a už v prvej tretine im nasúkali päť gólov.

Iba jeden dánsky gól


Najmä štvorgólový úsek od siedmej do desiatej minúty v podaní Jakuba Floriša, Ivana Mattu, Tomáša Seliča a Timothyho Kazdu zdvihol divákov zo sedadiel. Od polovice prvej tretiny sa zápas prakticky dohrával, Dáni strelili jediný gól Noahom Hulsigom za stavu 0:4.

"Do zápasu sme išli s tým, že musíme vyhrať a urobiť najdôležitejší krok k bojom o medaily. Nič iné sme si nepripúšťali," povedal obranca kapitán Slovákov Adam Goljer pre Šport STVR.

S pokorou, ale hladní


"Potvrdili sme rolu favorita a zaslúžene zvíťazili. Na mítingoch sme sa na súpera dobre pripravili, dobre sme si Dánov naštudovali," zdôraznil útočník Ivan Matta.

"Dobrí ľudia robia dobré veci. Naša partia je súdržná a silná. Som rád, že máme v tíme týchto chlapcov. Ľuďom, ktorí ich odpisovali, ukázali, že to vedia. Ideme ďalej s pokorou, ale hladní po ďalších úspechoch," uviedol tréner Martin Dendis pre Šport STVR.

Štvrtýkrát vo štvorke


Mladí slovenskí hokejisti štvrtýkrát za sebou postúpili do bojov o medaily na MS do 18 rokov. V predchádzajúcich troch rokoch zakaždým prehrali svoje zápasy v semifinále a neskôr v súboji o 3. miesto a na cenné kovy si nesiahli.

Teraz to chcú v domácom prostredí zmeniť. Semifinále Slovensko - Lotyšsko odohrajú na ZŠ Pavla Demitru v Trenčíne v piatok od 15.00 h. Súboj Švédsko - Česko príde na rad od 19.00 h na rovnakom mieste.


Zdroj: SITA.sk - Slováci „zhltli“ Dánov za pár minút. Dobrí ľudia robia dobré veci, tvrdí tréner Dendis – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

