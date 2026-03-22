|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 22.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Beňadik
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. marca 2026
Masívny protest v Prahe proti Babišovej vláde, do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí – FOTO
Desaťtisíce Čechov v sobotu zaplnili v Prahe rozsiahlu planinu na demonštrácii proti vláde miliardárskeho premiéra Andreja Babiša a kritizovali ju za „aroganciu ...
Zdieľať
22.3.2026 (SITA.sk) - Desaťtisíce Čechov v sobotu zaplnili v Prahe rozsiahlu planinu na demonštrácii proti vláde miliardárskeho premiéra Andreja Babiša a kritizovali ju za „aroganciu moci“.
Babiš, ktorý je vo funkcii od minulého decembra, vedie trojstranný nacionalistický kabinet, ktorý tvoria jeho všestranná strana ANO, krajne pravicová SPD a pravicová euroskeptická strana Motoristi.
Hnutie Milión chvíľok za demokraciu, ktoré zorganizovalo sobotňajší protest, skritizovalo vládu za „bagatelizovanie“ hrozieb Ruska, ktoré od roku 2022 inváziou na Ukrajinu.
Počet protestujúcich na Letenskej pláni v širšom centre Prahy podľa nich presiahol 200 000. Agentúra AFP túto informáciu bezprostredne nemohla overiť.
Hnutie tiež skritizovalo údajné plány vlády získať kontrolu nad verejnoprávnymi médiami v členskej krajine EÚ a NATO s 10,9 miliónmi obyvateľov. „Arogancia moci rastie a extrémistickí politici si berú našu krajinu ako rukojemníkov,“ uviedlo sa na Facebooku.
Počas slnečného popoludnia demonštranti kritizovali aj Babiša a Tomia Okamuru, predsedu SPD a predsedu parlamentu, za to, že si ako zákonodarcovia zachovali imunitu, aby sa vyhli súdnemu konaniu v trestných veciach.
Babiš čelí obvineniam z podvodu s dotáciami EÚ, zatiaľ čo Okamura je obvinený z podnecovania nenávisti. „Nepáči sa mi, ako sa vláda správa, arogancia moci a to, ako si stanovuje úplne iné morálne štandardy, je ťažké to prehltnúť,“ povedala pre agentúru AFP protestujúca Anna Bittnerová.
Marek Perutka, ochranca prírody s ukrajinskou vlajkou, kritizoval zahraničnú politiku vlády, ktorá odmietla poskytnúť vojenskú pomoc Ukrajine v boji proti ruskej invázii.
Vláda tiež v štátnom rozpočte na rok 2026 znížila výdavky na obranu pod dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), čo znamená, že nesplní kvótu stanovenú NATO. „Robí všetko pre to, aby nás stiahla k Rusku a spolu s Maďarskom a Slovenskom narušila EÚ,“ povedal Perutka agentúre AFP.
Zdroj: SITA.sk - Masívny protest v Prahe proti Babišovej vláde, do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trojstranný nacionalistický kabinet
Zahraničná politika vlády
Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu
Trump dal Iránu 48 hodín na úplné otvorenie Hormuzského prielivu
