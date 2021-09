Svätý Otec prišiel do Prešova, zúčastní sa na božskej liturgii

Svätý Otec František pricestoval do tretieho najväčšieho mesta na Slovensku – Prešova. Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať – homília Svätého Otca, bude pred prešovskou mestskou športovou halou od 10.30 h.





V Prešove je podľa organizátorov všetko pripravené. Brány do areálu boli pre pútnikov otvorené od polnoci. Ako povedali, okolo 3.00 h začali prichádzať vo väčšom množstve. Sv. liturgia Jána Zlatoústeho, ktorú bude slúžiť, nie je pápežovi Františkovi neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, SJ bol totiž ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne. Ďalšie časti svätej liturgie budú prednášať jednotliví biskupi Rady hierarchov, arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a sufragánni biskupi vladyka Cyril Vasiľ a vladyka Peter Rusnák.Božská liturgia v Prešove má trvať zhruba dve hodiny, po nej sa presunie hlava katolíckej cirkvi späť do Košíc. Na sídlisku Luník IX, kde žije zhruba 4300 Rómov, pozdraví túto komunitu. Zdržať sa tam má od 16.00 do 16.30 h. Celý program bude situovaný pred saleziánskym komunitným centrom.Na štadióne Lokomotíva sa stretne s mladými, oficiálny program stretnutia s pápežom Františkom sa začne o 16.45 h. "Pri stretnutí s mladými si pripomenieme blahoslavenú Anku Kolesárovú, mladú Slovenku, ktorú počas druhej svetovej vojny zabil sovietsky vojak pri obrane čistoty," informoval TASR prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku s tým, že Anka Kolesárová bola blahorečená na štadióne Lokomotíva dňa 1. septembra 2018.