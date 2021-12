Matovič: Koalícia bez Sme rodina by nemala zmysel

Hnutie Sme rodina treba rešpektovať, tiež chce plniť svoje predvolebné sľuby. Bez nich by nemalo zmysel pokračovať v koalícii. V rozhovore pre TASR to uviedol líder OĽANO a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dodal, že kým bol on premiér, Sme rodina mu "držala chrbát". Líder Sme rodina Boris Kollár hovorí, že reformy treba, no nie také, ktoré poškodia ľudí v regiónoch.





"Bez Sme rodina by sa veľmi rýchlo rozsypala koalícia. Nedá sa fungovať s jedným, dvoma poslancami navyše voči potrebnej väčšine," uviedol Matovič. "Tým, že reformy prešli, Boris dostal symbolicky 'po frňáku', lebo sa mu ukázalo, že dokážeme fungovať aj bez neho. Na druhej strane treba priznať, že spoliehať sa na to, že takto vieme fungovať dva roky, je naivné a hlúpe." Koalícia bez Sme rodina by podľa neho vydržala mesiac či dva. "Najlepší recept na Borisa je rešpektovať jeho samého," skonštatoval Matovič.Sme rodina "držala chrbát" vo všetkom zlom a ťažkom, čo vláda musela komunikovať, kým bol premiérom Matovič, tvrdí, že SaS robila opak. "Sme rodina aj Boris Kollár vždy boli dobrým, zodpovedným koaličným partnerom a nesnažili sa ani raz hrať na seba. SaS zradili a robili si body na tom, že kritizovali vlastnú vládu." Kollár si podľa neho mohol získať body, ak by kritizoval kroky vlády, no neurobil to. "Možno to bolo preto, že som mu dokázal prejaviť rešpekt a chápať jeho postoje. Možno postupne ten pocit stratil, keď videl, že SaS štvala proti vláde, nič sa im za to nestalo a iba narastali na preferenciách," myslí si Matovič a dodáva, že Sme rodina sa možno rozhodla ísť svojou cestou. "Myslím si, že zďaleka to nie je v tom rozsahu ako to, čo tu robila SaS rok," dodal líder OĽANO.Podľa Matoviča je logické, že aj Sme rodina chce splniť niektoré zo svojich predvolebných sľubov. "Treba sa snažiť, namiesto arogantného prístupu k nim a zosmiešňovania hľadať riešenia, ako im pomôcť naplniť ich predvolebné sľuby."V programovom vyhlásení vlády sa píše o prijatí reforiem, ale nie je tam uvedené, v akej forme, vyhlásil v rozhovore pre TASR Kollár. "Reformy treba robiť, ale tak, aby nepoškodili ľudí v regiónoch. Bohužiaľ, ľudí nevypočuli," skonštatoval na margo nedávno prijatých reforiem. Nemal problém za ne zahlasovať, ak by sa v nich upravili veci, ktoré navrhovali regióny alebo odbory, čo sa nestalo. Ďalšie reformy podľa svojich slov podporuje bez problémov.