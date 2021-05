Matovič si opäť kopol do SaS, liberáli si pre rozpočet berú ľudí a firmy za rukojemníkov (video)

aktualizované 18. mája 18:11



Menej pre reštaurácie či na nájmy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vakcíny majú zaplatiť poisťovne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) -Koaličná Sloboda a Solidarita (SaS) si podľa ministra financií Igora Matoviča berie ľudí a firmy za rukojemníkov. Na utorňajšom brífingu tak expremiér reagoval na neochotu strany podporiť návrh novely zákona o štátnom rozpočte, ktorým by sa mali zvýšiť výdavky štátneho rozpočtu.V spore medzi rezortom financií a stranou SaS ide podľa neho o to, že predseda finančného parlamentného výboru Marián Viskupič a minister hospodárstva Richard Sulík predložili na koaličnej rade návrhy na zmenu položiek navrhnutých ministerstvom financií. Ide o 14 konkrétnych bodov, ktoré sú podľa Matoviča v tomto spore kľúčové.Ako uviedol šéf rezortu financií, ministerstvo do novely zákona o štátnom rozpočte navrhuje zahrnúť 157 mil. eur na pomoc reštauráciám a cestovnému ruchu. Koaličná strana SaS tvrdí, že im stačí o 37 mil. menej. Dotácie na nájomné, ktoré vypláca ministerstvo hospodárstva, odporúča SaS skrátiť z 20 mil. eur na 10 mil. eur.Záruky na úvery navrhuje koaličný partner úplne zrušiť. Pri návrhu na dofinancovanie potrieb Sociálnej poisťovne v súvislosti s COVIDom strana hovorí, že namiesto 110 mil. eur stačí 55 mil. eur. Na výpadky príjmov subjektov verejnej správy nenavrhuje SaS žiadnu pomoc, rovnako kráti odchodné policajtom. Rezerva rozpočtu by sa podľa nich mala znížiť o 300 mil. eur.„SaS hovorí, že COVID oddelenia, ktoré sú vytvorené v nemocniciach, nepotrebujú 22 mil. eur,“ povedal minister financií. Z položky pandemický rodičovský by sa mala podľa strany znížiť suma o 15 mil. eur. „Zvýšenie PN a OČR z dôvodu COVIDu na 100 % stojí 15 mil. eur, SaS hovorí, že nie,“ vymenúval ďalšie položky Matovič.SaS podľa neho tiež navrhuje ušetriť na vakcínach od Pfizeru 30 mil. eur, zaplatiť by to mohli podľa nej zdravotné poisťovne. Je tiež proti tomu, aby štát nakúpil liek Regeron, čo má ušetriť 11 mil. eur. Pri SOS dotáciách SaS hovorí o znížení z 30 mil. eur na 10 mil. eur. Nakoniec strana navrhuje znížiť COVID rezervu o 300 mil. eur, teda na nulu. „Náš koaličný partner hovorí, že tlačidlom na vláde alebo v parlamente vieme vypnúť COVID. Rezerva na COVID na celý zvyšok roka na úrovni nula. Amaterizmus, aký som v živote nevidel,“ zhodnotil minister financií.Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek poukázal na to, že mnohé z položiek, ktoré v návrhu novely zákona o štátnom rozpočte predložilo ministerstvo financií, schválila vláda, niektoré parlament.