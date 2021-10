Matovič konečne ukáže reformu daní. Budú rodičia dostávať 200-eurové prídavky na deti?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2021 - Návrh reformy daní a odvodov by mal byť známy v najbližších dvoch týždňoch. Na sociálnej sieti relácie Na Hrane televízie JOJ to povedal minister financií Igor Matovič. Verí, že rodičia po reforme budú dostávať 200-eurové prídavky na deti. „Pevne verím, že ich budú mať ešte počas tejto vlády, presný termín nepoviem," uviedol Matovič.Matovič ešte začiatkom mája predstavil základné tézy plánovanej daňovo-odvodovej reformy. Hoci to odvtedy viackrát avizoval, doteraz detaily reformy odbornej ani laickej verejnosti neoznámil. Minister financií za to vinil stranu SaS , ktorá má reformu blokovať.Pri predstavení daňovo-odvodovej reformy minister Matovič avizoval, že chce zaviesť finančnú podporu pre rodiny v sume 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti. Slovensko totiž podľa neho potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové.Zámerom Matoviča je tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy majú byť podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.