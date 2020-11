Matovič nemá viac síl a chuť pokračovať, v statuse spomína Sulíka aj „podpichy pod rebro“

24.11.2020 - Koalícia sa dohodla, že od utorku budú názory na rozhodnutia koaličných partnerov najprv preberať na koaličnej rade. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).Uznal, že zbytočne reagoval na každý jeden „podpich pod rebro“, keďže to považoval za „zraňujúce a nefér“ voči hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a ostatným dvom koaličným partnerom. Za svoje konanie v tomto smere sa ospravedlnil.„Nemá zmysel to tajiť. Na včerajšej (23. novembra, pozn. SITA) predpolnočnej koaličnej rade som svojim kolegom povedal, že ak sa situácia nezmení, nemám viac síl a chuť takto pokračovať ďalej,“ napísal premiér.Podľa neho by mala vláda v tomto čase „ťahať za jeden povraz“ a všetci koaliční partneri by mali byť schopní sa postaviť aj za nepopulárne kroky a rozhodnutia.

Na záver vyjadril nádej, že postupne sa opäť stane priateľom s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS).

