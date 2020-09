VIDEO: Matovič o Blahovi v parlamente: Mydlil ste barana

Premiér Igor Matovič za rečníckym pultom v sále NR SR vysvetľoval ako jeho žena neinvestovala milióny do spoločnosti Arca Capital. Opakoval, ako opoziční poslanci klamali a krivo osočili jeho manželku Pavlínu. Tá totiž podľa neho investovala do spoločnosti Arca Investments, kde má mať 3 zmenky v hodnote 600 - tisíc eur. Opozícii sa ale nepáči, že Matovič nijak nepreukázal pravosť tohto tvrdenia. Potom, čo vystúpil za rečníckym pultom v parlamente, sa slova nezdržal poslanec a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha. "Vy sa celý život schovávate za sukne žien. Schovávali ste sa za sukňu mamičky, keď ste páchali daňové podvody, za sukňu kamarátky, keď vám robila plagiát - diplomovku, a teraz sa schovávate za sukňu vašej Pavlínky. No nie je to hanba? Tvrdíte, že máte v rukách dôkaz, že nie ste taký zlodej. Ale vy ho nechcete ukázať, lebo ste až taký hlúpy, že ho stále schovávate doma v šuplíku. Povedzte, prečo ste taký hlúpy," povedal Blaha s tým, že nevie vyvrátiť tvrdenie o investovaní jeho manželky. "Vy takéto tvrdenie neviete vyvrátiť, že ste boli zvýhodnený ako posledný mafián, zvýhodnený lebo ste premiér. A vaša manželka je biela kobyla."

Televízii JOJ sa podarilo premiéra potom, čo vyšiel z rokovacej sály, odchytiť. Na kameru nám povedal na Ľuboša Blahu tieto slová. "Nebol to vhodný spôsob komunikácie s premiérom," začal Matovič so slovami, že mu už x-krát prišlo tvrdenie, ktoré vedia aj poslanci v jeho kruhoch. "Rozmýšľal som, či to treba zverejniť alebo nie. Ale on sa rozhodol, že bude šíriť evidentné lži, tak som to zverejnil. Povedal som to, čo hovorím mojim ľuďom už minimálne 2 roky....Prepáčte, za čo sa mu mám ospravedlniť? Za to, že Blaha mydlil barana sa mám ospravedlniť? Alebo dávam si ja normálnu legitímnu otázku, či to je pravda alebo nie. On tu šíri klamstvá o mojej manželke, nebudem si ja dávať otázku či to je pravda alebo nie. Len mu poviem to, čo mi prišlo napísané v e-maili," vyjadril sa premiér.

Blaha zvažuje trestné oznámenie

Pre TV JOJ sa následne Ľuboš Blaha vyjadril, že zvažuje podanie trestného oznámenia na premiéra Igora Matoviča. "Dieťa v škôlke by zhruba takto reagovalo. A asi by muselo byť veľmi nahnevané...Z čoho ma dnes obvinil? Z veci, ktorá je zjavne nezmyselná len, aby ma urazil. A keby som ja rovnakým spôsobom reagoval, mohlo by to byť aj vtipné, že "ja nie som Boris Kollár, ktorý má možno takéto záujmy....On nemôže takto reagovať, dáva príklad našim deťom, generácií."