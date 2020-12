Matovič nikdy nebude tlačiť na generálneho prokurátora, Žilinka môže začať čistiť od podlahy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2020 - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) drží zvolenému kandidátovi na generálneho prokurátora Marošovi Žilinkovi palce, aby ustál akékoľvek tlaky z akejkoľvek strany.Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti. „Odo mňa ich nikdy nezažije, presne tak, ako ich nezažíva NAKA. A môže to tak čistiť pekne-krásne od podlahy," napísal premiér.Za zvolenie Žilinku vo štvrtok v pléne vo verejnej voľbe hlasovalo 132 zo 147 prítomných poslancov parlamentu. Prokurátor Tomáš Honz získal 15 hlasov členov zákonodarného zboru.Ostatní kandidáti, teda prokurátori Jozef Čentéš, Ján Šanta, Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment nezískali ani jeden hlas. Žilinku ešte musí do funkcie vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.