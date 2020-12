Sme rodina hlasovala vo voľbe generálneho prokurátora jednotne. Boris Kollár verí, že sa v Žilinkovi Slovensko nesklame

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2020 - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) verí, že sa vo zvolenom kandidátovi na generálneho prokurátora Marošovi Žilinkovi Slovensko nesklame.Jeho stanovisko poskytla riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR (NR SR) Michaela Jurcová. Parlament 132 hlasmi zvolil Žilinku za kandidáta na generálneho prokurátora.„Chcel by som pánovi Žilinkovi popriať veľa síl do ďalšej práce a hlavne by som chcel vyjadriť, ja si myslím, že celospoločenskú objednávku smerom k nemu, aby očistil prokuratúru, aby konal vždy morálne a čestne. Pevne verím, že sa v ňom Slovensko nesklame,“ doplnil šéf NR SR.Predseda poslaneckého Peter Pčolinský klubu Sme rodina potvrdil, že Žilinka získal všetkých 17 hlasov poslancov, ktoré má hnutie k dispozícii.