Reakcie opozičných politikov na zvolenie M. Žilinku na post GP

Premiér Igor Matovič (OĽANO) prehral súboj o generálneho prokurátora na celej čiare. Tvrdí to opozičný Smer-SD, podľa ktorého vládna koalícia voľbou vyslovila premiérovi nedôveru. TASR o tom informoval hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.



"Nečudujeme sa, že po totálnom debakli neprišiel ani na koaličnú radu. Smer-SD pozorne čítal situáciu v Národnej rade (NR) SR a svoje rozhodnutie za daných okolností považuje za správne," uviedol Smer-SD.



Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) po voľbe skonštatoval, že politika je aj o zvolení správnej taktiky. "Pokiaľ idete do takejto voľby, nie je úplne rozumné vždy dopredu hovoriť o tom, ako budete hlasovať. Rozhodnutie po porade klubu, ktoré bolo tesne pred hlasovaním, bolo také, že klub zahlasoval za Maroša Žilinku," odpovedal na otázku, prečo Smer-SD zmenil avizovaný plán zdržať sa pri voľbe.



Vysvetlil, že voľba nebola otázkou toho, či považujú navrhnutých kandidátov za najlepších možných z hľadiska toho, kto by mohol byť šéfom Generálnej prokuratúry (GP) SR. Odmieta, že by sa dopredu dohodli s niektorou koaličnou stranou. Ozrejmil, že niektoré mená pre nich neboli prijateľné.

Hlas - sociálna demokracia: Veríme, že sa mu podarí zachovať si vlastnú nezávislosť

Nezaradení poslanci parlamentu okolo Petra Pellegriniho veria, že Maroš Žilinka si vo funkcii generálneho prokurátora zachová nezávislosť. Zablahoželali mu k zvoleniu. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková."Veríme, že jeho profesijné skúsenosti i osobný príbeh mu budú pomáhať pri zvládnutí kľúčovej úlohy šéfa prokuratúry – schopnosti odolávať politickým tlakom a zachovať si vlastnú nezávislosť, založenú výlučne na úcte k zákonom a faktom," uviedli.

Na snímke novozvolený predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini, archívne foto.

Foto: TASR