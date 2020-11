Koaličná rada v pondelok pokračuje v širšom zložení, témou je voľba generálneho prokurátora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Na koaličnej rade v nedeľu 29. novembra sa stretli len predsedovia koaličných strán. V pondelok bude jej zasadnutie pokračovať v širšom zložení. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) Michaela Jurcová.Témou koaličných rokovaní je voľba kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR, pričom cieľom je dohodnúť sa na spoločnom kandidátovi.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v pondelok 24. novembra vyjadril, že ak by niektorá koaličná strana zvolila generálneho prokurátora s podporou opozície, jeho hnutie odíde z koalície.Parlament mal pôvodne voliť šéfa Generálnej prokuratúry SR 25. novembra, termín sa presunul na utorok 1. decembra a v pondelok oznámili, že sa opäť posunul, a to na štvrtok 3. decembra. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov – Jozef Čentéš, Ján Šanta, Rastislav Remeta, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Maroš Žilinka a Tomáš Honz. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.