Matovič sa opäť obul do Čaputovej. Vraj pre nenávisť k nemu v pohode obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov

Proti pomoci rodinám bojuje do krvi

Dúfa, že súd rodiny podrží

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič sa hanbí za prezidentku SR Zuzanu Čaputovú . Ako minister uviedol na sociálnej sieti, nenávisť voči nemu prezidentku metá natoľko, že “v pohode obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov“.„Do krvi bojovať proti pomoci rodinám v takto ťažkej dobe môže len človek, pre ktorého sú rodiny len čísla. A ja sa hanbím, že máme takú prezidentku. Vážne by som chcel vidieť ten uprený pohľad pani prezidentky do očí slobodnej matky s dvoma školopovinnými deťmi, ktorej chce prezidentka doslova ukradnúť 3.121 eur navyše ročne z rodinného rozpočtu,“ napísal minister financií.Podľa ministra prezidentka v podaní prorodinného balíčka na Ústavný súd SR (ÚS) tvrdí aj také skvosty, že sa on ako minister verejne priznal, že chcel “zamedziť diskusii a umlčať kritikov a oponentov” rodinného balíčka.„Strašné. Klamať z prezidentského paláca rovno ÚS, to chce iný pocit bohorovnosti. Nuž, nenávisť je zlý radca a tentokrát na ňu doplácajú nevinné rodiny. My, čo nám na pomoci rodinám záleží, dúfajme, že ústavný súd rodiny podrží, napriek prevelikej protisnahe pani prezidentky,“ uzavrel Matovič.