Matovič sa pýta, prečo Fico kryje vraha Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Mikulec šéfa Smeru vyzval, aby bol chlap

25.5.2023 - Róbertovi Ficovi Smer-SD ) chcem pripomenúť, že pred 390 dňami, 30. apríla 2022 pred tisíckami ľuďmi povedal, že pozná vraha Martiny Kušnírovej Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede predseda strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič s otázkou, prečo Fico doteraz nebol vypovedať a prečo kryje vraha, ktorého sám pozná.„Toto nie je podomová krádež, ide o vraždu dvoch ľudí,“ podotkol Matovič. Dodal, že jediný prípad, keď by Fico zákonnú povinnosť ísť vypovedať nemal, je, ak by si oznámením vraha privodil trestné stíhanie voči vlastnej osobe alebo osobe jemu blízkej.Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) vyzval Fica, aby „bol chlap“ a išiel oznámiť to, čo vie o vražde Kuciaka a jeho snúbenice.„Ak tak nespraví, dopúšťa sa trestného činu neoznámenia trestného činu a verím, že on, ako docent práva vie, čo z toho vyplýva,“ upresnil Mikulec.