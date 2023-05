Prokurátori navrhujú Marianovi Kočnerovi aj Alene Zsuzsovej doživotie

Prokurátori navrhujú obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. doživotný trest väzenia. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniel Mikuláš to uviedol počas záverečnej reči v rámci prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a kauzy prípravy vrážd prokurátorov. Ide o súhrnný trest, keďže obidvaja sú už právoplatne odsúdení v iných prípadoch. Obom navrhli aj trest prepadnutia majetku.





Obžalovaného Mariana K. prokurátor charakterizoval ako mimoriadne nebezpečného človeka s absenciou akejkoľvek ľútosti. "V prípade, ak by sa niekedy ocitol na slobode, nebude spoločnosť pred jeho recidívou dostatočne chránená," zdôvodnil Mikuláš. Ďalší obžalovaný Dušan K. by mal podľa prokurátorov dostať 25-ročný trest väzenia a Darko D. 17-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.Z výpovedí právoplatne odsúdených vykonávateľov Kuciakovej vraždy Tomáša Sz. a Miroslava M. podľa Mikuláša vyplýva, že si u nich novinárovu likvidáciu objednal Zoltán A. Dôkazy podľa prokurátora ÚŠP Matúša Harkabusa vylúčili, že by pripravoval vraždy z vlastnej iniciatívy."Nemal dôvod sprostredkovať vraždy štyroch osôb," zdôraznil. Rovnako vylučuje aj alternatívu, že by z vlastnej iniciatívy konala Alena Zs. Výpovede Zoltána A., ktorý sa priznal k sprostredkovaniu vrážd a usvedčuje Alenu Zs. i Mariana K., sú podľa neho vierohodné a potvrdzované ďalšími dôkazmi."Je vysoko pravdepodobné, že za prvý cieľ svojho vražedného ťaženia si Marian K. vybral Maroša Žilinku," doplnil Mikuláš. Objednávka na Žilinkovu likvidáciu mala byť aktuálna ešte aj v čase Kuciakovej vraždy. Vraždu prokurátora Petra Šufliarskeho si mal Marian K. podľa prokurátorov objednať po tom, ako sa stal prvým námestníkom generálneho prokurátora.Prokurátori navrhli upraviť právnu kvalifikáciu niektorých skutkov. Kuciakova vražda bola podľa nich vykonaná organizovanou skupinou. V prípade Mariana K. i Aleny Zs. aj z pomsty.Záverečná reč, ktorú predniesla dvojica prokurátorov, trvala približne štyri a pol hodiny. Ďalšími záverečnými rečami bude proces pokračovať v piatok 12. mája. Hlavné pojednávanie je naplánované aj na 19. mája.V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Ten následne spojil do jedného konania aj kauzu prípravy vraždy prokurátorov. Pojednáva sa od apríla 2022.Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.