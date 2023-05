Marian Kočner trvá na tom, že Ján Kuciak ho nijako neohrozoval a preto nemal dôvod objednať jeho vraždu

aktualizované 12. mája 19:06



12.5.2023 (SITA.sk) -Podnikateľ Marian Kočner trvá na tom, že práca investigatívneho novinára Jána Kuciaka ho nijako neohrozovala. Uviedol to dnes vo svojej záverečnej reči v rámci procesu týkajúceho sa vraždy novinára pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Reagoval tým na tvrdenie prokurátorov, že práve Kuciakova práca bola dôvodom, prečo si obžalovaný objednal jeho likvidáciu. Podľa Mariana Kočnera však Kuciakove články nevybočovali z toho, čo o ňom písali iní novinári."Vôbec som nebol konsternovaný z článkov Jána Kuciaka," povedal obžalovaný. Doplnil, že za 30 rokov jeho konfrontácie s novinármi nikdy neprerástli do fyzického rozmeru. Zároveň kritizoval, že v kauze vraždy Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Petra Šufliarskeho bol vopred vytipovaný ako želaný páchateľ. Účelom je podľa Mariana Kočnera kryť trestnú činnosť svedka Zoltána Andruskóa Kuciak podľa Mariana Kočnera mohol ohrozovať vplyvnú zločineckú skupinu, ktorá pôsobila na južnom Slovensku. Pripomenul, že za podobných okolností zmizol v roku 2008 novinár Pavol Rýpal. "To má tiež modus operandi Jána Kuciaka," skonštatoval.Takisto odmietol, že by mal motiváciu zabiť Žilinku, Lipšica alebo Šufliarskeho. "Ja som chcel dokázať v trestnom konaní, že Lipšic ako minister vnútra porušoval zákon," uviedol Marian Kočner. Doplnil, že Andruskó si objednávku vraždy Lipšica vymyslel preto, aby ho do veci nespochybniteľne namočil, keďže spory Mariana Kočnera a Lipšica boli známe.Na konci svojej záverečnej reči Marian Kočner vyhlásil, že nie je svätec, ale nie je ani vrah. Doplnil, že zároveň nie je ani hlupák. "Vražda osôb z verejného života, ktorých identita by ukazovala na mňa, by znamenalo, že sa rovno môžem ísť udať polícii," dodal obžalovaný.Alena Zsuzsová zdôraznila, že už po stýkrát opakuje, že si žiadnu vraždu neobjednala. "Existuje na to nejaká komunikácia, nejaký svedok, nejaký kamerový záznam? Neexistuje nič," zdôraznila.Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry navrhli v záverečných rečiach v utorok 9. mája obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej doživotné tresty väzenia a tiež tresty prepadnutia majetku.Dušanovi Kr., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vrážd, navrhli prokurátori trest 25 rokov väzenia a spoluobžalovanému Darkovi D. trest 17 rokov väzenia. Súd by rozsudok mohol vyniesť v piatok 19. mája.