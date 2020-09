Lufthansa chce pasažierom ponúkať rýchlotesty na COVID-19, za pár eur by sa mohli vyhnúť karanténe

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa uviedla, že začne skúšať prax ponúkania rýchlotestov na koronavírus pre pasažierov pred nástupom na medzikontinentálne lety. Ide o snahu nájsť spôsob, ako získať cestujúcich na diaľkové lety.

Letecká firma vo štvrtok uviedla, že spolupracuje s partnermi z farmaceutického odvetvia, aby získala presný test, ktorý by mohol za 10 eur poskytnúť výsledky do 15 minút. Skúšobné testovanie na niektorých linkách do USA by sa mal začať v októbri.

Plán Lufthansy je v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA), aby sa využilo testovanie ako alternatíva ku karanténam s cieľom obnoviť dôveru voči leteckej preprave.

Letecké spoločnosti počas pandémie pocítili prudký pokles dopravy. Lufthansa dostala od vlády núdzovú pomoc v sume 9 miliárd eur, ale aj tak uzemnila svoje najväčšie stroje a chystá sa zrušiť 22-tisíc pracovných pozícií.