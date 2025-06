ME do 21 rokov: Kopáska mrzel záver: Mohli sme to dohrať do remízy

Zmiešané emócie prežívali slovenskí futbalisti do 21 rokov po svojom úvodnom zápase na ME tejto vekovej kategórie. V stredajšom otváracom zápase podľahli favorizovanému Španielsku 2:3, keď inkasovali na konci zápasu, ale výborne zareagovali na dvojgólové vedenie Španielov. Z tohto sa chcú odraziť do ďalších zápasov v A-skupine.

Slováci prehrávali 0:2 po góloch Marca Pubilla a Matea Josepha, ale po zmene strán sa presadili Samuel Kopásek a Tomáš Suslov z jedenástky. „Sú vo mne neskutočné pocity, dať gól pred toľkými fanúšikmi, ktorí nás ženú za výsledkom a myslím si, že aj to bol ten správny impulz, že nás hrali dopredu,“ povedal Kopásek po zápase.



Na oboch góloch Slovákov sa podieľal Nino Marcelli, Kopáskovi posunul pred jeho gólom loptu ako na podnose: „Videl som, že sa s ňou dobre vytočil, spravil som tam nábeh, aj som mu zakričal. Bohvie, či ma vôbec počul, ale posunul mi to a dal som to.“

Slovenský obranca mal už v prvom polčase dobrú šancu, ale jeho pokus skončil len v rukách brankára. „Dovolím si tvrdiť, že keby som ju trafil lepšie, tak z toho je gól. Keď som videl cez polčas tú situáciu, bol som tam relatívne sám, mohol som to riešiť aj na viac dotykov, ale vyriešil som to takto,“ uviedol Kopásek.



Favorit duelu napokon v 90. minúte udrel po štandardke a Cesar Tarrega rozhodol o jeho triumfe. „Je smutné dostať v nadstavenom čase takýto gól proti Španielom, lebo keď sme vlastne zvrátili zápas za stavu 0:2, čo bola naša dobrá reakcia, tak sme to mohli dohrať do toho remízového konca,“ konštatoval obranca SR.



Pocit z dobrej hry tak striedalo sklamanie z inkasovaného gólu v závere, ale viacero signálov zo zápasu dáva Slovákom nádej na postup zo skupiny. „Naša reakcia po druhom inkasovanom góle bola správna, už ten koniec prvého polčasu vyzeral lepšie. Myslím si, že to, čo sme si povedali aj cez polčas, že sme aj ukázali. Bol to fyzicky náročný zápas, máme teraz čas na oddych, čaká nás ďalší veľký súper,“ uviedol Kopásek.



Mladí Slováci nastúpia na ďalšie stretnutie v sobotu 14. júna o 21.00 h v Trnave proti Taliansku. „Myslím si, že to bude rovnako fyzicky náročný zápas, môže nás čakať to isté, kde budeme hrať veľa bez lopty. Treba si dobre oddýchnuť, načerpať sily a dobre sa pripraviť aj psychicky. Je to turnaj, treba sa poučiť z prehry a odraziť sa od toho dobrého. V hre sú ešte dva zápasy, to je 6 bodov a stále je o čo hrať," uzavrel Kopásek.