Djokovič po prehre v piatkovom semifinále pripustil, že na turnaji Roland Garros mohol hrať naposledy

Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že si nie je istý, či ešte niekedy nastúpi na Roland Garros. Uviedol to po prehre v piatkovom semifinále s najvyššie nasadeným talianskym hráčom Jannikom Sinnerom.





Dvadsaťštyri-násobný grandslamový víťaz naznačil, že sa možno už na Roland Garros nevráti. V čase budúcoročného turnaja bude mať 39 rokov. Bezprostredne po prehre 4:6, 5:7, 6:7 (3) si Djokovič zložil tašku a poďakoval potleskom všetkým stranám centrálneho dvorca Philippea Chatriera.„Myslím, že toto mohol byť môj posledný zápas na tomto kurte. Neviem. Aj preto som bol na konci o niečo emotívnejší,“ povedal Djokovič. „Ak to však naozaj bolo rozlúčkové vystúpenie na Roland Garros, tak to bolo nádherné – čo sa týka atmosféry a podpory od divákov,“ dodal „Nole“ podľa agentúry AP.Po zápase pobozkal ruku a dotkol sa ňou antuky – akoby sa lúčil s turnajom, na ktorom trikrát zvíťazil (2016, 2021, 2023). Potom si zodvihol tašky, pozrel do hľadiska a odišiel do tunela. „Chcem ešte hrať, áno. Ale či budem môcť o 12 mesiacov hrať opäť tu, to neviem,“ dodal Djokovič. „Povedal som, že to mohol byť môj posledný zápas tu, nie že určite bol,“ upresnil Srb.Djokovič zároveň potvrdil, že sa určite plánuje zúčastniť na Wimbledone a US Open, no nie je si istý svojimi plánmi po týchto turnajoch.