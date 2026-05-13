Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Mesiace verejných útokov a spochybňovania skončili, FPU začal vyhotovovať dodatky k viacročným zmluvám
Tagy: Biela noc Kultúra Nadácia Milana Šimečku Nová Cvernovka Rada Fondu na podporu umenia Tabačka Zmluvy
Organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou z Fondu na podporu umenia (FPU) uvítali, že fond začal po dvoch mesiacoch vyhotovovať dodatky k viacročným zmluvám. Považujú to zároveň za dôkaz toho, čo tvrdili od začiatku, že podpísané viacročné zmluvy boli platné a vyplýval z nich nárok na pokračovanie podpory po splnení zmluvných podmienok.
„Po mesiacoch verejných útokov, spochybňovania organizácií a tvrdení o problematickosti a nezákonnosti viacročných zmlúv dnes samotný fond začína pristupovať k ich plneniu. Potvrdzuje sa tak, že naše upozornenia boli oprávnené a právny základ týchto zmlúv existoval od začiatku,“ uviedli.
Podotkli ale, že situácia vôbec nie je vyriešená. Dodatky totiž dosiaľ neboli zaslané všetkým prijímateľom a organizácie tvrdia, že nie je známe, či FPU postupuje jednotne voči všetkým prijímateľom. Rovnako uviedli, že zatiaľ neboli zverejnené ani výsledky ukončených auditov či konkrétne zistenia, na základe ktorých boli viacročné zmluvy spochybňované.
„Dodnes nevieme, aké konkrétne pochybenia mali byť predmetom kontrol, aké sú závery auditov, a na základe čoho boli organizácie celé mesiace držané v právnej a finančnej neistote,“ podotkli organizácie.
Sú tiež toho názoru, že postup FPU i Ministerstva kultúry SR spôsobil reálne škody naprieč kultúrnym sektorom, keďže viaceré organizácie museli obmedziť plánované programy, zrušiť spolupráce či fungovať v krízovom režime, nahradiť chýbajúce prostriedky na uhradenie pohľadávok prebiehajúcich projektov pôžičkami alebo aj odkladať projekty.
„Mnohí dlhodobí spolupracovníci prišli o prácu či honoráre a vyše 30 organizácií bolo celé mesiace paralyzovaných stavom neistoty a nemožnosti plánovať svoje fungovanie,” uviedli organizácie.
Spytujú sa tiež, kto ponesie zodpovednosť za chaos a škody, ktoré vznikli v dôsledku odkladania podpisu dodatkov na rok 2026. Rovnako pripomenuli, že stále je v platnosti aj uznesenie Rady FPU z 18. marca tohto roka, ktorým boli trojročné zmluvy zrušené, pričom toto rozhodnutie v súčasnosti skúma Generálna prokuratúra SR.
„Ak dnes fond začína dodatky pripravovať a posielať, je legitímne pýtať sa, prečo vôbec vzniklo rozhodnutie, ktoré spôsobilo takýto chaos a ochromenie fungovania veľkej časti kultúrneho sektora,“ doplnili organizácie.
V tejto súvislosti požadujú vyvodenie politickej a manažérskej zodpovednosti voči tým, ktorí prijali a presadzovali rozhodnutia, ktoré mali za následok paralyzovanie viacročných projektov a destabilizáciu časti kultúrneho sektora.
FPU tiež vyzývajú, aby bezodkladne zaslal dodatky všetkým organizáciám, ktoré splnili podmienky na pokračovanie podpory, zverejnil výsledky auditov a kontrol, vysvetlil ďalší postup a harmonogram podpisovania dodatkov a vyplácania financií, a tiež aby vyvodil osobnú a manažérsku zodpovednosť za rozhodnutia a postupy, ktoré spôsobili právnu neistotu a škody.
„Kultúrny sektor nepotrebuje ďalšie mesiace chaosu a politicky vytváranej neistoty. V každej fungujúcej demokratickej krajine je prirodzené, že za rozhodnutia s takými vážnymi dôsledkami nesú zodpovednosť aj konkrétni predstavitelia verejných inštitúcií. O to viac v situácii, keď sa ukazuje, že organizácie mali od začiatku pravdu, zmluvy boli platné a tvrdenia o zvýhodňovaní či nezákonnosti sa nepotvrdili,“ uzavreli organizácie.
Pod vyjadrením sú podpísané viac ako dve desiatky organizácií a projektov s viacročnou podporou FPU, ktoré pôsobia po celom Slovensku v rôznych oblastiach kultúry. Je medzi nimi napríklad Kultúrne centrum Nová Cvernovka, Slovenské komorné divadlo Martin, ktoré organizuje Divadelný festival Dotyky a spojenia, košická Tabačka Kulturfabrik, projekt časopisu Verzia, Kultúrne centrá Stanica a Nová synagóga Žilina, Festival Biela noc, Nadácia Milana Šimečku, ktorá organizuje [fjúžn] festival, ale aj Nezisková organizácia NEO, ktorá organizuje Festival humoru a satiry Kremnické Gagy a Festival nového cirkusu Cirkul ́ART.
Rovnako je pod ním podpísané Post Bellum SK produkujúce časopis Príbehy 20. storočia, Bratislavský knižný festival (BRaK), Asociácia súčasného tanca o.z., organizujúca medzinárodný festival súčasného tanca Nu Dance Fest či ORBIS IN, ktoré vydáva časopisy pre deti Včielka a Adamko, a tiež Viva Musica! agency s.r.o., organizujúca Viva Musica! festival.
Ministerstvo kultúry SR v prvej májovej dekáde informovalo, že kontrola žiadostí v rámci takzvaných trojročných zmlúv FPU si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Predĺženie procesu bolo podľa vyjadrenia ministerstva kultúry spôsobené najmä rozsahom a závažnosťou zistených nedostatkov.
Tie sa majú vyskytovať naprieč viacerými žiadosťami. V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel.
Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako 2 milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov.
Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a predseda Rady FPU Matúš Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa MK SR podporu získajú.
Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok. Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí. Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z FPU tiež začiatkom apríla podali podnet na Generálnu prokuratúru, aj na dozornú komisiu FPU.
