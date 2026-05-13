13. mája 2026

Štúdia: Amazonský prales čoraz viac ohrozuje organizovaný zločin


Zasahovanie zločineckých skupín do chránených oblastí vyvoláva násilie a brzdí environmentálnu ochranu.



Organizovaný zločin v Južnej Amerike predstavuje rastúcu hrozbu pre Amazonský prales, vyplýva zo štúdie neziskovej organizácie International Crisis Group (ICG) zverejnenej v utorok. Zasahovanie zločineckých skupín do chránených oblastí vyvoláva násilie a brzdí environmentálnu ochranu v najväčšom tropickom pralese na svete. 


Hľadanie nových ciest na pašovanie drog a oblastí na nelegálnu ťažbu núti zločinecké skupiny, aby rozšírili svoj vplyv v povodí rieky Amazonka, uvádza ICG. To má ničivý dopad na životné prostredie.

„Organizovaný zločin sa stal jednou z hlavných prekážok v úsilí o zastavenie poškodzovania životného prostredia v Amazónii,“ vyhlásil jeden z expertov ICG Bram Ebus. „Čo bola kedysi predovšetkým otázka ochrany je dnes otázka politickej a bezpečnostnej krízy,“ dodal.

Správa ICG s odvolaním sa na magazín Amazon Underworld konštatuje, že gangy pôsobia v najmenej 67 percentách samospráv Amazónie v Bolívii, Brazílii, Ekvádore, Peru a Venezuele. Tamojšie vlády vyzvala, aby spolupracovali s pôvodnými obyvateľmi v boji proti šíreniu zločinu v regióne. Apelovala tiež na medzinárodných dodávateľov surovín, aby sa do ich dodávateľských reťazcov nedostali produkty zločineckého pôvodu.

AFP zdôrazňuje, že dozor a sledovanie v rozsiahlom a odľahlom Amazonskom pralese nebol nikdy jednoduchý. Rozprestiera sa na území deviatich juhoamerických krajín, pričom väčšina sa nachádza v Brazílii. Zohráva tiež kľúčovú úlohu pri boji proti klimatickým zmenám.

Správa ICG uvádza, že zločinecké skupiny, najmä brazílske gangy Comando Vermelho (Červené komando) či Primeiro Comando da Capital (PCC), využívajú nečinnosť vlády na rozšírenie svojho územie v pralese.

To presahuje hranice susedných štátov ako Kolumbia, Venezuela a Ekvádor, čo vyvoláva súperenie alebo aj spoluprácu s miestnymi ozbrojenými skupinami. ICG v správe dodala, že takéto zločinecké skupiny „páchajú brutálne násilie“ v komunitách pod ich kontrolou.

