Mestá žiadajú vládu o jasné pokyny k celoplošnému testovaniu, sú pripravené pomôcť

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mestá sú v súvislosti s celoplošným testovaním pripravené konať, potrebujú však jasné pokyny od štátu. Informovala o tom Únia miest Slovenska (ÚMS) v tlačovej správe.Únia miest preto žiada vládu o jasné pokyny, súčinnosť a podporu, aby mestá mohli konať. „ÚMS je pripravená urobiť maximum preto, aby bol zámer vlády zo strán samosprávy úspešný. Avšak, bez jasných pravidiel a spolupráce s vládou sa obávame, že to nebude v našich možnostiach zvládnuť,“ upozornila vo svojom stanovisku ÚMS.Plošné testovanie obyvateľov Slovenska cez víkend schválila vláda. Zastrešovať ho budú ozbrojené sily SR v rámci logistickej operácie s názvom Spoločná zodpovednosť. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné.Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.