Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Sestriere a dosiahla jubilejné 100. víťazstvo vo Svetovom pohári

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala v nedeľňajšom slalome v talianskom Sestriere a dosiahla jubilejné 100. víťazstvo vo Svetovom pohári. Vylepšila tak svoj vlastný rekord a zároveň zaznamenala 155. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, čím vyrovnala legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka.



Dvadsaťdeväťročná americká superhviezda vyhrala o 61 stotín sekundy pred Chorvátkou Zrinkou Ljutičovou, ktorá sa dostala na prvé miesto v klasifikácii disciplíny. Tretia bola Paula Moltzanová z USA (+0,64 s). Shiffrinová si víťazstvá pripísala v šiestich disciplínach. V slalome dosiahla 63, v obrovskom slalome 22, 5 v paralelnom slalome i super-G, štyrikrát sa tešila v zjazde a raz v kombinácii. Okrem dosiahnutia "magickej" stovky vyrovnala aj zápis Stenmarka v počte pódií. Medzi najlepšou trojkou bola 87-krát v slalome, 43-krát v obrovskom slalome, 10-krát v super-G, sedemkrát v zjazde i paralelnom slalome a raz v kombinácii. Americká univerzálka má vo vitríne 16 glóbusov, päť za celkové víťazstvá a jedenásť za disciplíny - 8 za slalom, 2 za obrovský slalom a 1 za super-G. Získala aj dve zlaté medaily na ZOH. Z MS má 15 cenných kovov (8-4-3), na uplynulých vyrovnala rekord Nemky Christl Cranzovej, ktorá dominovala ženskému lyžovaniu v 30. rokoch dvadsiateho storočia s bilanciou 12-3-0.



Shiffrinová sa dokázala postaviť na najvyšší stupienok už v piatom individuálnom štarte po zranení. V slalome vo francúzskom Courcheveli skončila desiata. Na MS v rakúskom Saalbachu vyhrala s Breezy Johnsonovou a stali sa historicky prvými víťazkami tímovej kombinácie na svetovom šampionáte. V slalome však bola až piata. V Sestriere sa opäť postavila aj na štart v obrovskom slalome, no v piatok ani v sobotu jej to nevyšlo. Shiffrinová bola blízko k historickému míľniku už koncom novembra doma v Killingtone v "obráku", no spadla, utrpela bodnú ranu do brucha a poškodenie svalov v oblasti panvy, pravdepodobne od lyžiarskej palice. Po pretekoch absentovala v súťažnom kolotoči dva mesiace.



"Všetci boli takí milí a podporovali nás. Som vám všetkým veľmi vďačná. Ďakujem fanúšikom. Toto víťazstvo je veľmi špeciálne aj preto, že Paula je so mnou na pódiu. Počula som povzbudzovanie divákov už vtedy, keď išla ona dole zjazdovkou. Ja som si len hovorila, je to ako tréning a ďalšia jazda, v ktorej musíš dať zo seba to najlepšie. Dnes sa spojilo veľa vecí v môj prospech," uviedla Američanka v rozhovore do mikrofónu FIS. Organizátori jej po pretekoch pustili video s jej úspechmi, čo v nej vyvolalo veľké emócie.



Shiffrinová viedla už po prvom kole len o deväť stotín sekundy pred Ljutičovou, keď predviedla lepší záver. Tretia bola Katharina Liensbergerová z Rakúska. Švajčiarka Camille Rastová nedokončila prvé kolo. Dovtedajšia líderka klasifikácie disciplíny a úradujúca majsterka sveta odštartovala ako prvá, ale pred cieľom spadla a ťažšie sa zdvíhala zo zjazdovky. Neskôr mala absolvovať lekárske vyšetrenie. Menej ako sekundovú stratu malo však až jedenásť zjazdárok.



V druhom kole sa najväčšia pozornosť sústredila na Američanku, ktorú mala menšiu výhodu, keďže trať staval jej tréner. Najvýraznejší posun dosiahla Švédka Cornelia Öhlundová, poskočila z 23. miesta na piatu priečku. Jej čas nedokázali prekonať Švajčiarka Wendy Holdenerová ani Lena Dürrová z Nemecka. Zvládla to až Moltzanová aj vďaka výraznému náskoku na štarte. Ljutičová ju zdolala o tri stotiny a priebežne viedla. Shiffrinová išla od úvodu agresívne, postupne navyšovala náskok a v cieli sa tešila z historického okamihu.



Slovenka Petra Vlhová chýbala na štarte. Olympijská šampiónka v slalome spred dvoch rokov utrpela vlani v Jasnej zranenie kolena a ešte nie je podľa vyhlásenia jej tímu pripravená bojovať o popredné priečky.

Výsledky slalomu SP žien v Sestriere:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:50,33 min., 2. Zrinka Ljutičová (Chor.) +0,61 s, 3. Paula Moltzanová (USA) +0,64, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,76, 5. Cornelia Öhlundová (Švéd.) +0,84, 6. Emma Aicherová +1,10, 7. Lena Dürrová (obe Nem.) +1,13, 8. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,24, 9. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,25, 10. Andreja Slokarová (Slovin.) +1,30



celkové poradie SP (po 24 z 35 súťaží): 1. Federica Brignoneová (Tal.) 999 b., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 809, 3. Ljutičová 753, 4. Sara Hectorová (Švéd.) 666, 5. Camille Rastová (Švajč.) 662, 6. Sofia Goggiová (Tal.) 621



poradie v slalome (po 8 z 10 súťaží): 1. Ljutičová 489, 2. Rastová 450, 3. Liensbergerová 384, 4. Holdenerová 374, 5. Dürrová 357, 6. Shiffrinová 326

