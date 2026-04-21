|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ervín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. apríla 2026
Mikulcov IT projekt v automobilových opravovniach bol stratový, potvrdila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu
Tagy: Automobily exminister vnútra Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) IT Kontrola Minister vnútra SR
Zdôrazňuje to aktuálne vedenie ministerstva vnútra s tým, že zistenia NKÚ poukazujú na absenciu strategického plánovania, nedostatky v projektovom riadení aj negatívne finančné dopady na hospodárenie ...
Zdieľať
Zdôrazňuje to aktuálne vedenie ministerstva vnútra s tým, že zistenia NKÚ poukazujú na absenciu strategického plánovania, nedostatky v projektovom riadení aj negatívne finančné dopady na hospodárenie spoločnosti.
21.4.2026 (SITA.sk) - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR potvrdila závažné nedostatky vo fungovaní Divízie služieb IT Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR, ktorú založilo predchádzajúce vedenie rezortu na čele s Romanom Mikulcom.
Zdôrazňuje to aktuálne vedenie ministerstva s tým, že zistenia NKÚ poukazujú na absenciu strategického plánovania, nedostatky v projektovom riadení aj negatívne finančné dopady na hospodárenie spoločnosti. Opravovne sú akciovou spoločnosťou so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.
Rezort vnútra pripomenul, že podľa NKÚ pri vzniku IT divízie chýbala podrobná analýza aj realistický biznis plán. Projekt vlastného poskytovateľa IT služieb sa podľa kontroly ukázal ako dlhodobo neudržateľný a počas celého obdobia fungovania bol stratový.
V roku 2023 dosiahla IT divízia stratu viac ako 2,15 milióna eur, pričom celkový finančný dopad projektu predstavoval približne 2,86 milióna eur. Kontrola podľa ministerstva zároveň identifikovala nedostatky v oblasti účtovania, projektového riadenia a vnútorných procesov. NKÚ podľa rezortu poukázal aj na prípady vystavovania faktúr za služby, ktoré ešte neboli dodané, a to v rozpore so zmluvnými podmienkami.
„Zistenia NKÚ jasne ukazujú, že projekt IT divízie nebol dostatočne pripravený ani riadený. Chýbali základné analytické podklady, kontrolné mechanizmy a finančné riadenie,“ skonštatoval v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Podľa neho sa staré vedenie ministerstva snažilo opticky zachrániť cash flow vystavovaním faktúr za služby, ktoré reálne neboli dodané. V roku 2022 išlo o sumu 1,018 milióna eur a v roku 2023 o 477-tisíc eur. Kontrolná správa NKÚ podľa rezortu vnútra uvádza, že takéto konanie bolo v rozpore so zmluvami a prebiehalo bez akceptačných protokolov.
NKÚ podľa ministerstva vnútra zároveň konštatuje, že bez tejto divízie by opravovne v sledovaných rokoch dosahovali kladné hospodárske výsledky. Tradičné činnosti automobilových opravovní, najmä servis a údržba vozidiel pre rezort, boli podľa kontroly stabilné a ekonomicky životaschopné.
„IT divízia, vytvorená a obsadená nominantmi vtedajšieho ministra Romana Mikulca, systematicky drancovala zdravé jadro akciovky, jeho zdroje a ťahala ju nadol. A kým firma smerovala do straty, vedenie nešetrilo na sebe. NKÚ výslovne konštatuje, že aj keď prognóza hospodárenia v roku 2023 bola nepriaznivá, v lete toho roka boli predsedovi a dvom členom predstavenstva vyplatené mimoriadne odmeny vo výške 50-tisíc eur. Zároveň boli v roku 2023 navýšené mzdové náklady na 13. a 14. plat o takmer 515-tisíc eur. Toto je obraz bývalého vedenia v plnej nahote. Firma ide do problémov, podnik sa prepadáva, projekt sa ukazuje ako neudržateľný, ale namiesto zodpovednosti prichádzajú odmeny,“ uviedol Šutaj Eštok.
V dôsledku nepriaznivého vývoja hospodárenia muselo MV SR, ako jediný akcionár, v roku 2024 pristúpiť k finančnej stabilizácii spoločnosti. Tá zahŕňala aj zvýšenie základného imania s cieľom zabezpečiť jej ďalšie fungovanie a plnenie úloh pre štát.
„Finančná pomoc zo strany akcionára bola nevyhnutná na stabilizáciu spoločnosti a zabezpečenie kontinuity jej činnosti. Našou prioritou bolo zastaviť negatívny trend a nastaviť udržateľné fungovanie do budúcnosti,“ zdôraznil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva AO MV SR Lukáš Huňara.
Doplnil, že po zmene vedenia v roku 2024 boli prijaté opatrenia na stabilizáciu spoločnosti. Nové vedenie konkrétne pristúpilo k reštrukturalizácii, ukončeniu stratovej časti IT aktivít a k posilneniu kapitálovej stability. Z niekdajšej IT divízie tak zostala len jej jediná zisková súčasť, ktorá dnes funguje ako samostatná divízia digitalizácie.
„Prijali sme konkrétne kroky, ktoré viedli k zastaveniu strát, ozdraveniu hospodárenia a návratu spoločnosti k jej hlavnému poslaniu,“ doplnil Huňara. Podľa výsledkov kontroly NKÚ sa už v roku 2024 začali prejavovať pozitívne trendy v hospodárení opravovní, a to v dôsledku zastavenia stratových činností, organizačných zmien a zvýšenia základného imania s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu.
Zároveň podľa ministerstva vnútra pokračuje modernizácia technického vybavenia a infraštruktúry automobilových opravovní. V rokoch 2024 až 2026 smerovali investície do jednotlivých prevádzok v celkovom objeme takmer tri milióny eur, pričom ďalšie investície sú plánované najmä do vybavenia pracovísk, ktoré sú tak pripravené na technologické aj prevádzkové výzvy v najbližších rokoch.
„Cieľom je, aby automobilové opravovne fungovali ako moderný a stabilný podnik, ktorý efektívne zabezpečuje služby pre štát a jeho bezpečnostné zložky,“ uzavrel minister Šutaj Eštok s tým, že prijaté opatrenia sa budú naďalej vyhodnocovať a pokračovať sa bude aj v krokoch smerujúcich k transparentnému a efektívnemu riadeniu spoločnosti.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v marci roku 2024 vyhlásil, že exminister vnútra Roman Mikulec by v súvislosti s finančnou situáciou v automobilových opravovniach mal odpovedať na viaceré otázky.
„Vyciciavanie výnosov automobilových opravovaní nezmyselne zriadenou IT divíziou mohlo byť premysleným plánom, ako opravovne dostať ekonomicky na kolená a potom ich skrátka sprivatizovať,“ skonštatoval vtedy Šutaj Eštok. Doplnil, že navýši základné imanie Automobilových opravovní MV SR o dva milióny eur. V opačnom prípade by totiž podnik nemal na výplaty pre svojich 350 zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Mikulcov IT projekt v automobilových opravovniach bol stratový, potvrdila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu © SITA Všetky práva vyhradené.
21.4.2026 (SITA.sk) - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR potvrdila závažné nedostatky vo fungovaní Divízie služieb IT Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR, ktorú založilo predchádzajúce vedenie rezortu na čele s Romanom Mikulcom.
Zdôrazňuje to aktuálne vedenie ministerstva s tým, že zistenia NKÚ poukazujú na absenciu strategického plánovania, nedostatky v projektovom riadení aj negatívne finančné dopady na hospodárenie spoločnosti. Opravovne sú akciovou spoločnosťou so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.
Chýbala analýza aj biznis plán
Rezort vnútra pripomenul, že podľa NKÚ pri vzniku IT divízie chýbala podrobná analýza aj realistický biznis plán. Projekt vlastného poskytovateľa IT služieb sa podľa kontroly ukázal ako dlhodobo neudržateľný a počas celého obdobia fungovania bol stratový.
V roku 2023 dosiahla IT divízia stratu viac ako 2,15 milióna eur, pričom celkový finančný dopad projektu predstavoval približne 2,86 milióna eur. Kontrola podľa ministerstva zároveň identifikovala nedostatky v oblasti účtovania, projektového riadenia a vnútorných procesov. NKÚ podľa rezortu poukázal aj na prípady vystavovania faktúr za služby, ktoré ešte neboli dodané, a to v rozpore so zmluvnými podmienkami.
„Zistenia NKÚ jasne ukazujú, že projekt IT divízie nebol dostatočne pripravený ani riadený. Chýbali základné analytické podklady, kontrolné mechanizmy a finančné riadenie,“ skonštatoval v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Kladné hospodárske výsledky
Podľa neho sa staré vedenie ministerstva snažilo opticky zachrániť cash flow vystavovaním faktúr za služby, ktoré reálne neboli dodané. V roku 2022 išlo o sumu 1,018 milióna eur a v roku 2023 o 477-tisíc eur. Kontrolná správa NKÚ podľa rezortu vnútra uvádza, že takéto konanie bolo v rozpore so zmluvami a prebiehalo bez akceptačných protokolov.
NKÚ podľa ministerstva vnútra zároveň konštatuje, že bez tejto divízie by opravovne v sledovaných rokoch dosahovali kladné hospodárske výsledky. Tradičné činnosti automobilových opravovní, najmä servis a údržba vozidiel pre rezort, boli podľa kontroly stabilné a ekonomicky životaschopné.
„IT divízia, vytvorená a obsadená nominantmi vtedajšieho ministra Romana Mikulca, systematicky drancovala zdravé jadro akciovky, jeho zdroje a ťahala ju nadol. A kým firma smerovala do straty, vedenie nešetrilo na sebe. NKÚ výslovne konštatuje, že aj keď prognóza hospodárenia v roku 2023 bola nepriaznivá, v lete toho roka boli predsedovi a dvom členom predstavenstva vyplatené mimoriadne odmeny vo výške 50-tisíc eur. Zároveň boli v roku 2023 navýšené mzdové náklady na 13. a 14. plat o takmer 515-tisíc eur. Toto je obraz bývalého vedenia v plnej nahote. Firma ide do problémov, podnik sa prepadáva, projekt sa ukazuje ako neudržateľný, ale namiesto zodpovednosti prichádzajú odmeny,“ uviedol Šutaj Eštok.
Finančná stabilizácia spoločnosti
V dôsledku nepriaznivého vývoja hospodárenia muselo MV SR, ako jediný akcionár, v roku 2024 pristúpiť k finančnej stabilizácii spoločnosti. Tá zahŕňala aj zvýšenie základného imania s cieľom zabezpečiť jej ďalšie fungovanie a plnenie úloh pre štát.
„Finančná pomoc zo strany akcionára bola nevyhnutná na stabilizáciu spoločnosti a zabezpečenie kontinuity jej činnosti. Našou prioritou bolo zastaviť negatívny trend a nastaviť udržateľné fungovanie do budúcnosti,“ zdôraznil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva AO MV SR Lukáš Huňara.
Doplnil, že po zmene vedenia v roku 2024 boli prijaté opatrenia na stabilizáciu spoločnosti. Nové vedenie konkrétne pristúpilo k reštrukturalizácii, ukončeniu stratovej časti IT aktivít a k posilneniu kapitálovej stability. Z niekdajšej IT divízie tak zostala len jej jediná zisková súčasť, ktorá dnes funguje ako samostatná divízia digitalizácie.
Investície v objeme troch miliónov
„Prijali sme konkrétne kroky, ktoré viedli k zastaveniu strát, ozdraveniu hospodárenia a návratu spoločnosti k jej hlavnému poslaniu,“ doplnil Huňara. Podľa výsledkov kontroly NKÚ sa už v roku 2024 začali prejavovať pozitívne trendy v hospodárení opravovní, a to v dôsledku zastavenia stratových činností, organizačných zmien a zvýšenia základného imania s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu.
Zároveň podľa ministerstva vnútra pokračuje modernizácia technického vybavenia a infraštruktúry automobilových opravovní. V rokoch 2024 až 2026 smerovali investície do jednotlivých prevádzok v celkovom objeme takmer tri milióny eur, pričom ďalšie investície sú plánované najmä do vybavenia pracovísk, ktoré sú tak pripravené na technologické aj prevádzkové výzvy v najbližších rokoch.
„Cieľom je, aby automobilové opravovne fungovali ako moderný a stabilný podnik, ktorý efektívne zabezpečuje služby pre štát a jeho bezpečnostné zložky,“ uzavrel minister Šutaj Eštok s tým, že prijaté opatrenia sa budú naďalej vyhodnocovať a pokračovať sa bude aj v krokoch smerujúcich k transparentnému a efektívnemu riadeniu spoločnosti.
Situácie v opravovniach
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v marci roku 2024 vyhlásil, že exminister vnútra Roman Mikulec by v súvislosti s finančnou situáciou v automobilových opravovniach mal odpovedať na viaceré otázky.
„Vyciciavanie výnosov automobilových opravovaní nezmyselne zriadenou IT divíziou mohlo byť premysleným plánom, ako opravovne dostať ekonomicky na kolená a potom ich skrátka sprivatizovať,“ skonštatoval vtedy Šutaj Eštok. Doplnil, že navýši základné imanie Automobilových opravovní MV SR o dva milióny eur. V opačnom prípade by totiž podnik nemal na výplaty pre svojich 350 zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Mikulcov IT projekt v automobilových opravovniach bol stratový, potvrdila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Automobily exminister vnútra Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) IT Kontrola Minister vnútra SR
Hluk škodí nielen psychike. Ako odhlučniť steny v panelovom dome?
Hluk škodí nielen psychike. Ako odhlučniť steny v panelovom dome?
Slovenské deti nebojujú len s kilami, ale aj s hanbou a šikanou
Slovenské deti nebojujú len s kilami, ale aj s hanbou a šikanou