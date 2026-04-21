Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
Slovenské deti nebojujú len s kilami, ale aj s hanbou a šikanou
21.4.2026 (SITA.sk) - Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom detskej obezity v Európe. Takmer 50-tisíc* detí zápasí nielen s kilami, ale aj so šikanou, hanbou a nízkym sebavedomím. Novo Nordisk spolu s odborníkmi varujú: nejde o vzhľad ani disciplínu, ale o chronické ochorenie a psychický tlak, ktorý môže poznačiť celú generáciu.
Téma obezity sa na Slovensku často zjednodušuje na otázku vzhľadu alebo osobného zlyhania. Realita je však oveľa komplexnejšia, najmä ak ide o deti. Problém sa dotýka takmer 50-tisíc detí na Slovensku, ktorým tak hrozia nie len pridružené zdravotné riziká, ale sú vystavené aj každodennému psychickému tlaku. Detská obezita tak nie je individuálne zlyhanie ale spoločenský problém, ktorý si vyžaduje skorú intervenciu, systematický prístup a zmenu v tom, ako o nej hovoríme.
"Deti s nadváhou alebo obezitou čelia vyššiemu riziku zhoršeného zdravia, ktoré pretrváva aj v dospelosti. Systém dnes skôr čaká, kým sa z dieťaťa stane pacient. To je neskoro. Ak dnes nebudeme riešiť detskú obezitu, zajtra budeme riešiť choroby dospelých. Obezita je pritom ochorenie, ktoré už dnes vieme liečiť," hovorí MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre deti a dorast.
Najväčší mýtus? "Môže si za to sám"
Zvládanie obezity je dlhá cesta, najmä ak sa začína už v detstve. Jednou z najväčších bariér je spôsob, akým o obezite hovoríme. Zjednodušené rady ako "stačí menej jesť a viac sa hýbať" ignorujú biologické, psychologické aj sociálne faktory, ktoré za obezitou stoja. Odborníci preto upozorňujú, že stigma, ktorej čelia títo pacienti, je obrovská a potvrdzujú to aj dáta organizácie IPčko.
- viac ako štvrtina (27,3%) detí, ktoré sa obrátili na linku IPčka v roku 2025 kvôli tomu, že pociťovali tlak na výkon uviedlo, že ich trápi to, že nespĺňajú "ideál krásy",
- s poruchou príjmu potravy sa v 2025 na IPčko obrátilo viac ako 1300 detí,
- narážky na hmotnosť sa vyskytli v takmer tretine prípadov, ktoré riešili hate speech,
- viac ako pätina (2 015 z celkových 10 684) prípadov šikany súvisela priamo s výzorom a váhou,
- rovnako v prípadoch sebapoškodzovania sa až v 10% riešených prípadov objavilo spojenie s telesnou hmotnosťou a výzorom.
"Zjednodušovanie problému nielenže nepomáha, ale zvyšuje stigmu a odďaľuje moment, keď deti alebo rodičia vyhľadajú pomoc. Deti, ktoré riešia svoju váhu, často neriešia len telo, ale aj hanbu, strach a pocit, že zlyhali. Keď im spoločnosť dáva najavo, že si za to môžu samy, berieme im odvahu hovoriť o probléme – a tým aj šancu na pomoc," vysvetľuje psychológ Marek Madro z IPčka a dodáva: "Rodičia chcú pomôcť, ale často nevedomky zvyšujú tlak. Poznámky o váhe, porovnávanie či "dobré rady" môžu v dieťati prehĺbiť hanbu. Podpora rodiča nie je o kontrole jedla či váhy, ale o bezpečnom priestore. Keď dieťa vie, že môže hovoriť bez strachu z odsúdenia, je to prvý krok k tomu, aby sa problém začal riešiť.”
Problém detskej obezity tak presahuje individuálne príbehy detí a rodín a ukazuje na širšie nastavenie spoločnosti. Odborníci upozorňujú, že bez zmeny prístupu – od stigmy k pochopeniu a včasnej podpore – zostanú mnohé deti aj rodičia v probléme sami. Diskusia sa preto musí posunúť od hľadania vinníkov k hľadaniu riešení, ktoré budú dostupné, citlivé a postavené na reálnych potrebách detí.
”Obezita nie je zlyhanie, ale ochorenie. Pokiaľ ju tak nebudeme vnímať, riešenia budú vždy prichádzať neskoro. Aj preto sa v Novo Nordisku dlhodobo snažíme meniť spôsob, akým sa o obezite hovorí – od stigmy k medicínsky podloženému pohľadu, ktorý prepája prevenciu, liečbu aj systémové opatrenia,” zdôrazňuje generálna riaditeľka NOVO NORDISK Slovakia Patricia Kabáth.
O spoločnosti NOVO NORDISK
Spoločnosť NOVO NORDISK je globálna farmaceutická spoločnosť založená v roku 1923 so sídlom v Dánsku. Naším poslaním je prinášať zmenu v boji proti závažným chronickým ochoreniam, pričom nadväzujeme na naše dedičstvo v oblasti diabetu. Dosahujeme to prostredníctvom priekopníckych vedeckých objavov, rozširovania prístupu k inovatívnym liečbam a snahy o prevenciu a dlhodobé zlepšenie zdravia pacientov. Spoločnosť NOVO NORDISK zamestnáva celosvetovo približne 69 000 ľudí a svoje produkty uvádza na trh približne v 170 krajinách. Viac informácií nájdete na stránke novonordisk.sk, novonordisk.com a na platformách Facebook, Instagram, X, LinkedIn a YouTube.
Mikulcov IT projekt v automobilových opravovniach bol stratový, potvrdila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu
Fico by mohol vypustením „lex Beneš" z Trestného zákona vyriešiť napätie v spoločnosti, tvrdí šéf Maďarskej aliancie Gubík
