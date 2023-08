Mimoriadna schôdza k zásahom NAKA bude v pondelok, podporí ju Hlas aj ďalšie strany (video)

aktualizované 17. augusta, 16:46



Zvolanie mimoriadnej schôdze

Ohrozené demokratické zriadenie?

Predstavitelia SIS a NBÚ pracovali pre Fica?

17.8.2023 (SITA.sk) -Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zvolá predseda parlamentu Boris Kollár na pondelok 21. augusta na 11:00.Kollár zároveň informoval, že poslanci Sme rodina budú hlasovať za otvorenie schôdze. Tú iniciovala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) ako reakciu na štvrtkový ranný zásah NAKA.„Budem veľmi čakať, ako sa postavia ostatní poslanci národnej rady k tejto nevídanej situácii," uviedol predseda Smeru. Fico tiež apeloval na ostatné politické sily, aby sa pripojili k iniciatíve Smeru na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.Strana Hlas-SD taktiež podporí zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k situácii v bezpečnostných zložkách. Povedal to na brífingu predseda strany Peter Pellegrini s tým, že podporujú aj zvolanie mimoriadneho výboru národnej rady pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. „Žiadame, aby čo najskôr zasadla bezpečnostná rada a nech sa pred kamery postaví prezidentka, ktorá dnes zodpovedá za celú vládu spolu s premiérom, ktorý je dnes minister vnútra," zdôraznil šéf Hlasu s tým, že Zuzana Čaputov á a Ľudovít Ódor by mali vysvetliť občanom, či je na Slovensku ohrozené demokratické zriadenie.Pellegrini zároveň kritizoval policajného prezidenta Štefana Hamrana, že na tlačovej konferencii k štvrtkovej policajnej akcii nič nevysvetlil a správal sa ako politik.„Nedal nám dnes pán policajný prezident žiadnu odpoveď na otázku, prečo sa polícia rozhodla zasiahnuť voči všetkým, ktorí jej metódy dlhodobo kritizujú a spochybňujú. A prečo tak slovenská polícia urobila práve šesť týždňov pred parlamentnými voľbami," dodal Pellegrini. Progresívne Slovensko nepodporí zvolanie mimoriadnej schôdze situácii k bezpečnostných zložkách, ktorú požaduje Smer-SD. Ako hnutie uviedlo v stanovisku, nechcú sa podieľať na šírení paranoidných konšpirácií Roberta Fica a na jeho predvolebnej kampani.„Situácia je závažná, veď sú obvinení súčasný aj minulý riaditeľ tajnej služby, ako aj šéf Národného bezpečnostného úradu. Je to dôležitý posun vo vyšetrovaní, ktoré prebieha dlhodobo. Ak toto označuje Robert Fico za útok na opozíciu, odzrkadľuje to jeho mentálny svet. Naznačuje tým, že títo predstavitelia SIS a NBÚ pracovali pre neho?," uviedol predseda hnutia Michal Šimečka. Rovnako je podľa predsedu PS príznačné aj Ficovo presvedčenie, že celé konanie orgánov činných v trestnom konaní prebieha na objednávku prezidentky, premiéra či práve PS.„Ukazuje to Ficovu predstavu o nezávislosti vyšetrovacích orgánov a o tom, ako ich riadil počas svojich vlád. A nakoniec, ak Fico tvrdí, že hlavným cieľom všetkého je, aby PS vyhralo voľby, iba tým prezrádza, čoho sa v skutočnosti bojí,” uzavrel Šimečka.